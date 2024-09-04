485 مليون يورو تكلفة «قائمة» الهلال السعودي



مراد المصري (أبوظبي)

تصدر الهلال السعودي قائمة أكثر الأندية العربية إنفاقاً في تكلفة إنشاء قائمة الفريق، خلال الموسم الحالي، عبر التعاقدات المتراكمة لمجموع الإنفاق على 17 لاعباً، بإجمالي يبلغ 485 مليون يورو، وذلك وفق تقرير أصدره مرصد كرة القدم الدولي في سويسرا، حول أغلى قوائم 100 نادٍ في العالم.

وتصدر تشيلسي الإنجليزي هذه القائمة، بإجمالي مليار و263 مليون يورو أنفقها للتعاقد مع 25 لاعباً، بمعدل تكلفة تبلغ 50.5 مليون يورو للاعب الواحد، تلاه مواطنه مانشستر يونايتد، بإجمالي مليار و38 مليون يورو، بمعدل تكلفة تبلغ 51.9 مليون يورو للاعب الواحد.

ويأخذ هذا التقرير في الاعتبار الرسوم التي أنفقها كل نادٍ لضم اللاعبين الذين يوجودون حالياً في القائمة هذا الموسم، سواءً بشكل دائم، أو على سبيل الإعارة، وذلك خلال أي فترة انتقالات حالية أو سابقة.

وجاء مانشستر سيتي بإجمالي مليار و17 مليون يورو، لضم 18 لاعباً، يليه أرسنال 798 مليون يورو لضم 21 لاعباً، ثم توتنهام هوتسبير 787 مليون يورو لضم 21 لاعباً، يليه باريس سان جيرمان 772 مليون يورو، لضم 16 لاعباً، وليفربول 735 مليون يورو لضم 16 لاعباً، ثم ريال مدريد 720 يورو لضم 18 لاعباً.

وتخطى إنفاق الهلال أندية مثل برشلونة الذي صرف 461 مليون يورو لتشكيل قائمته الحالية بضم 14 لاعباً، وميلان 375 مليون يورو، وبوروسيا دورتموند 318 مليون يورو.

ومن الأندية العربية التي وجدت في هذه القائمة، النصر السعودي بـ 270 مليون يورو، الأهلي السعودي 226 مليون يورو، الاتحاد السعودي 224 مليون يورو، والقادسية السعودي 82 مليون يورو، والعربي القطري 71 مليون يورو.