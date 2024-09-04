«كولجاني» يحصد كأس الوثبة في شيبستو بـ «بفارق أنف»



لندن (الاتحاد)

حصد الجواد «كولجاني» لرافلس بارتنر شيب، بإشراف بيتر هامرسلاي، وقيادة بادي برادلي، كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة، الذي استضافه مضمار «شيبستو» في العاصمة البريطانية لندن، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتمع لسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ»، تصنيف صفر إلى 55، والبالغة جائزته 4 آلاف جنيه إسترليني، 7 من نخبة الخيول في بريطانيا، وجاء حافلاً بالإثارة والتشويق حتى المراحل النهائية في السباق الذي أقيم على المضمار العشبي.

وفي بداية السباق تقدم «كولجاني» بقيادة بادي برادلي، وواجه تحدياً على بعد 2 فورلنج (400 متر)، واستمر التنافس ينسج على هذا المنوال، قبل أن يتصدر البطل مرة أخرى في المركز الأول، وتفوق بصعوبة وبفارق أنف عن الفرس «ساسي» للمدرب والمالك ستيف بلاكويل، وقيادة أوليفر كارميشيل.

وقطع «كولجاني» البالغ من العمر 5 سنوات، والمنحدر من نسل «مجاني»، مسافة السباق في زمن قدره 2:19:76 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث الفرس «بيلي انجليك» لدلمون ريسنج، بإشراف بيتر همرسلاي، وقيادة ميا نيكولاس.

وقالت جيني هاينز، الرئيسة التنفيذية لرابطة الخيول العربية في بريطانيا: نحن سعداء بكل من شارك في السباق، ومن دواعي سرورنا أيضاً أن الحصانين اللذين شاركا في التنافس النهائي، كانا من سلالة بريطانية احتفظ بهما أصحابهما للسباق في المملكة المتحدة، وهو ما يتماشى تماماً مع توجهات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، ونحن ممتنون جداً لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لدعمه.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في نسخته الـ 16، في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.