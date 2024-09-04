منتخب الجودو يستأنف تدريباته استعداداً «أبوظبي جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)



استأنف منتخب الجودو تدريباته في معسكره التحضيري بأبوظبي قبل السفر مطلع أكتوبر المقبل إلى طوكيو لإقامة معسكر تكتيكي، استعداداً للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو لعام 2024، التي تستضيفها عاصمة الجودو العالمية أبوظبي، خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل بصالة أرينا مبادلة.

ويأتي برنامج الإعداد بعد انتهاء فترة الراحة، عقب مشاركته الإيجابية في أولمبياد باريس 2024، والذي احتل خلاله المركز الأول على المستوى العربي من أصل 12 دولة عربية، والمركز العاشر آسيوياً، والمركز الـ 33 عالمياً من أصل 122 دولة شاركت في منافسات الجودو، وقد ضم منتخبنا 6 أفراد من الجنسين.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو للاعبي المنتخب: إن المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من العمل الجاد والتركيز بعد النجاح الفني الذي تحقق في بطولة العالم بأبوظبي وأولمبياد باريس 2024، والذي كشف عن تطور المهارات الفردية لعناصر المنتخب الشاب كافة الذي يمكنه المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية القادمة المقرر إقامتها باليابان عام 2026، وفي دورة الألعاب الأولمبية 2028 في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، ما يؤكد المعدل الممتاز لأعمار اللاعبين كافة الذين يحق لهم المشاركة مجدداً في الأولمبياد القادم وللمرة الثانية.

ولا يزال التسجيل مستمراً، للمشاركة في بطولة «أبوظبي جراند سلام» عبر موقع الاتحاد الدولي للجودو حتى موعد قرعة البطولة ظهر يوم الخميس 10 أكتوبر، فيما تبدأ منافسات البطولة صباح يوم الجمعة 11 أكتوبر.