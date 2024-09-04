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الرياضة

ألكاسير يعود لقيادة هجوم الشارقة أمام خورفكان

ألكاسير يعود لقيادة هجوم الشارقة أمام خورفكان
4 سبتمبر 2024 15:30

 
علي معالي (أبوظبي)
أصبح الإسباني باكو ألكاسير جاهزاً لقيادة هجوم الشارقة أمام خورفكان في الجولة الثانية من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، السبت المقبل، بعد شفاء اللاعب من الإصابة التي حرمته من قيادة هجوم «الملك» في دوري أدنوك للمحترفين، دخل ألكاسير التدريبات بقوة وأصبح جاهز تماماً ليدفع به الروماني كوزمين في مباراة خورفكان.
وكان ألكاسير قد خرج مصاباً من مباراة الذهاب أمام خورفكان التي انتهت لمصلحة الشارقة بهدف جاء في الدقيقة 95 بتوقيع الغيني عثمان كمارا، وغاب باكو عن هجومه فريقه في مباراتين بدوري أدنوك للمحترفين، وعودته في لقاء الإياب بكأس مصرف أبوظبي فرصة أمام المدرب لتجربته بشكل قوي قبل عودة مباريات الدوري.
أظهر اللاعب تجاوباً كبيراً في التدريبات مع بقية زملائه، وتعتبر فرصة مهمة لتجربة عدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصتهم المناسبة في الدوري.

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