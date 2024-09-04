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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يدشن حقبة جديدة بـ «وديتي البحرين»

«الأبيض الأولمبي» يدشن حقبة جديدة بـ «وديتي البحرين»
4 سبتمبر 2024 14:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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دشن منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، مرحلة جديدة تحت إشراف مدربه الأوروجواياني مارسيلو برولي، من خلال معسكر إعداده الداخلي بالعين الذي يخوض خلاله تجربتين وديتين أمام ضيفه منتخب البحرين يومي الجمعة والإثنين المقبل على استاد طحنون بن محمد بالقطارة.
ويعد التجمع الحالي الثاني لـ «الأبيض الأولمبي» في حقبته الجديدة، بعد «الأول» في يونيو الماضي والذي ضم 33 لاعباً، وهدف من خلاله المدرب مارسيلو برولي إلى اختيار العناصر المؤهلة لتمثيل المنتخب الذي يعقب المرحلة السابقة للمنتخب الأولمبي، والتي انتهت بختام مشاركته في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً والتي اقيمت بالدوحة في أبريل 2024.
ويلعب «الأبيض الأولمبي» في تجمعه الحالي مباراتين أمام ضيفه منتخب البحرين العائد حديثاً من معسكر إعداد خارجي في تركيا خاض خلال ثلاث تجارب ودية أمام أندية محلية.
ويتأهب «الأبيض الأولمبي» من خلال التجمعات الداخلية والمباريات الودية الدولية والمشاركات على صعيد المنافسات الخليجية والإقليمية في غرب آسيا، لخوض الاستحقاق الأهم والمتمثل في التصفيات الآسيوية في سبتمبر وأكتوبر 2025 والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 بالسعودية.
واسندت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم استضافة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً في 2026 للسعودية، وذلك وفقاً للقرار السابق الخاص بالنسخ غير المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لتقام في ذات الاتحاد الوطني الذي يستضيف النسخة المقبلة من كأس آسيا، وتقرر في فبراير الماضي منح السعودية تنظيم كأس آسيا 2027 لتستضيف أيضاً كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية قبلها بعام.
وتعد النسخة المقبلة الأخيرة لكأس آسيا تحت 23 للنسخ غير المؤهلة للأولمبياد، بعد القرار القاضي بإيقاف نسخ البطولة التي لا تكون مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، اعتباراً من عام 2030، على أن يتم تنظيم البطولة كل 4 سنوات، اعتباراً من عام 2028.
وتضم قائمة «الأبيض الأولمبي» في تجمعه الحالي 24 لاعباً هم: حمد المقبالي، سعيد سالم، مرزوق البدواوي، مبارك بن زامة، خليفة المزروعي، خالد ناصر، علي طاهر، زايد خميس، عبدالله خالد، جمال خليفة، خالد علي، علي عبدالعزيز، سيف صالح، عبدالله أحمد، محمد الوافي، يوسف عبدو، ضاري فهد، ربيع حسن، مطر سالم، محمد خليل، محمد اليماحي، سيف سالم، علي المعمري، ومايد الكاس.

المنتخب الأولمبي
لجنة المنتخبات
الأبيض الأولمبي
تصفيات كأس آسيا
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