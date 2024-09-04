«الإمارات للدراجات» على القمة في سباق فويلتا إسبانيا



مدريد (الاتحاد)

حقق مارك سولير سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، فوزاً مهماً في المرحلة 16 من سباق فويلتا إسبانيا، التي امتدت من لوانكو إلى لاجوس دي كوفادونجا بمسافة (181.5 كم)، وبعد حصوله على المركز الثالث، 3 مرات في هذه النسخة من فويلتا إسبانيا، نال مكافآته على إصراره حيث تفوق على منافسيه في المجموعة المتقدمة وهم: ماكس بولي من فريق (دي اس ام فيرمينيش)، وفيلبو زانا من فريق (جايكو الولا) في آخر 5 كيلومترات ليحقق انتصاراً غالياً، ويسجل الفوز الثالث له في مسيرته في فويلتا.

وقال سولير:«فخور بهذا الفوز. أشعر أن كل الجهد الذي بذلته في هذه النسخة من فويلتا قد أتى بثماره. بذلت أقصى جهد في مرحلة الصعود، لكنني لاحظت أن الآخرين كانوا يخسرون طاقتهم قليلاً وواصلت الحفاظ على وتيرتي. كان ماكس بولي هو المنافس الأقوى، وخلال فترة هدوئه في إحدى المسارات، اغتنمت الفرصة واستفدت منها».