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الرياضة

لأول مرة.. 3 فرق إماراتية في سلة «أندية العرب»

لأول مرة.. 3 فرق إماراتية في سلة «أندية العرب»
4 سبتمبر 2024 17:00

علي معالي (أبوظبي)
وصل عدد أندية الدولة المشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة إلى 3 فرق للمرة الأولى، بعد موافقة الوحدة والشارقة والبطائح على خوض النسخة رقم 36 والمقرر إقامتها في مدينة الإسكندرية خلال الفترة من الأول وحتى 12 من أكتوبر المقبل.
وتعتبر هذه المشاركة تاريخية لأنديتنا بكل المقاييس، وهي بطولة بالفعل تشهد تواجد أندية قوية من الوطن العربي، وتعتبر النسخة المقبلة التي تقام في ضيافة نادي الاتحاد السكندري مميزة للغاية، لموافقة 18 فريقاً حتى الآن على المشاركة وهي: الاتحاد، سبورتنج، سموحة من مصر، وبيروت، الأنطوني (لبنان)، القادسية والكويت (الكويت)، الغرافة، العربي (قطر)، وداد بوفاريك، الترجي درارية (الجزائر)، النصر (ليبيا)، اليمن (اليمن)، السيب (عمان)، جمعية سلا (المغرب).
وكان مقرراً مشاركة الشانفيل اللبناني، وأرسل موافقته، لكنه تراجع وأعلن عن انسحابه، ليصبح عدد الفرق 18، وقال وائل لطفي مدير الاتحاد العربي إنه سيتم إجراء مراسم القرعة العلنية يوم العاشر من الشهر الجاري بالقاهرة، وسوف يتم تقسيم الفرق الـ 18 إلى 4 مجموعات.
وأضاف: «مشاركة 3 فرق إماراتية ظاهرة إيجابية للغاية، وتؤكد على مدى اهتمام الوحدة والشارقة والبطائح بالتواجد في هذا المحفل العربي الذي يشهد تواجداً قوياً للغاية على مدار تاريخ هذه البطولة الكبير».

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