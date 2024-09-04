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الرياضة

ساني: أمضي على الطريق الصحيح للعودة

ساني: أمضي على الطريق الصحيح للعودة
4 سبتمبر 2024 15:34

 
ميونخ (د ب ا)
يعتقد ليروي ساني، جناح فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أنه يسير على الطريق الصحيح للعودة بعد معاناته من مشاكل في الفخذ طوال الموسم الماضي وخضوعه لعملية جراحية بعد مشاركته ببطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2024) بألمانيا هذا الصيف.
وقال ساني في مقابلة نشرت على موقع بايرن الإلكتروني الرسمي: «أشعر أنني لائق، حتى الآن كل شيء يسير وفقاً للخطة. تمكنت من المشاركة في تدريبات الفريق الأول، ولم أواجه أي مشاكل وآمل أن تستمر الأمور على هذا النحو».
ورغم ذلك، فإن ساني لا يرغب في التسرع في العودة، حيث قال: «تعمدنا أن نترك الأمر مفتوحاً لمنحي الوقت حتى أتمكن من القول إن كل شيء يبدو مثالياً. نحن على الطريق الصحيح». بمجرد عودته للمستطيل الأخضر، يبدأ ساني العمل مع مدرب جديد، حيث تولى المدرب البلجيكي فينسنت كومباني قيادة بايرن خلفاً لتوماس توخيل هذا الصيف. لكنهما يعرفان بعضهما البعض بالفعل بعد أن لعبا معاً في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.
أشار ساني: «كنت سعيداً للغاية عندما التقيت بكومباني مرة أخرى. إنه شخص رائع. لقد رأيت أيضاً مدى إتقانه لقيادة حصص التدريب. يتمتع جميع المدربين بطاقة كبيرة، ولدى فينسنت كومباني شخصية رائعة». ويعود بايرن لاستئناف مبارياته ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بعد فترة التوقف الدولي، حيث يلعب هولشتاين كيل، الوافد الجديد للمسابقة، في 14 سبتمبر الجاري، ومن غير الواضح ما إذا كان ساني سيكون متاحاً بحلول ذلك الوقت.

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