«أباطرة ميركاتو الصيف».. «أموال غزيرة» و«نتائج هزيلة»!



عمرو عبيد (القاهرة)

لا يزال الوقت مُبكراً جداً من أجل الحُكم على نجاح «سوق الانتقالات» الخاص بالفرق الأوروبية في بطولات الدوري الكُبرى، لكن اللافت للنظر أن بعض الأندية التي أنفقت «مبالغ هائلة» من أجل الظفر بعناصر كثيرة خلال «الميركاتو الصيفي»، جاءت «انطلاقة الموسم» بالنسبة لها «مُخيّبة» ولا تتماشى مع كم الإنفاق الكبير الذي تم خلال الأسابيع الماضية.

وبالتأكيد يتصدر تشيلسي الإنجليزي تلك «القائمة السلبية» مُبكراً، نظراً لأنه الأكثر إنفاقاً على مستوى العالم بأكمله، وبلغت حصيلة مصروفاته في سوق الانتقالات الصيفية 238.5 مليون يورو، جلب بها 9 لاعبين، بعيداً عن «الإعارات»، لكن «الانطلاقة» جاءت مُحبطة باحتلاله المركز الـ11 في جدول ترتيب «البريميرليج»، إذ خسر مباراته الأولى أمام مانشستر سيتي ثم تعادل مع كريستال بالاس في الجولة الثالثة، رغم أن «النسور» خسر مباراتي الافتتاح توالياً، وبينهما جاء الفوز «العابر» بـ 6 أهداف على حساب وولفرهامبتون، بل إن «البلوز» عبر إلى مرحلة الدوري في «كونفرانس ليج» بعد تجاوز سيرفيت جنيف السويسري بـ «صعوبة غريبة»، ولم تُنقذ «الصفقات الجديدة» تشيلسي من تلك البداية، رغم مشاركة بعضها بعدد دقائق غير كبير، واكتفى جواو فيليكس بتسجيل هدف أمام وولفرهامبتون، صنعه بيدرو نيتو، وهما الأغلى في قائمة الانتقالات الأخيرة.

مواطنه، مانشستر يونايتد، سار على الدرب نفسه، واحتل المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأندية العالمية إنفاقاً في الميركاتو الأخيرة، بإجمالي 214.5 مليون يورو، حصل بمقتضاها على 5 لاعبين جُدد، لكن «اليونايتد» فاز في مباراته الافتتاحية فقط «بصعوبة» في الدوري، قبل أن يتلقى هزيمتين متتاليتين، بينها «ثُلاثية» ليفربول المُهينة في ملعبه، ليحتل المركز الـ 14 في جدول الترتيب، وقبلها خسر مباراة الدرع الخيرية المحلية، ورغم تعاقده مع عدة لاعبين لتحسين حالته الدفاعية، بأرقام ضخمة، إلا أن ماتياس دي ليخت لم يمنع خسارته أمام «الريدز» وغاب ليني يورو للإصابة منذ البداية حتى أكتوبر المُقبل، وكذلك لم يُقدّم نصير مزراوي جديداً مع «الشياطين».

وفي إسبانيا، تصدّر أتلتيكو مدريد المشهد هذا الموسم، بإنفاق 185 مليون يورو في الميركاتو، تعاقد بها مع 4 نجوم، أبرزهم الأرجنتيني جوليان ألفاريز بـ 75 مليون يورو، وهو أغلى لاعب في سوق الانتقالات الأخير، حيث شاركوا جميعاً في مباريات «الليجا» الـ 4 مع «الأتليتي»، التي شهدت انتصارين وتعادلين، وضعت الفريق في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، وباستثناء ألكسندر سورلوث صاحب الـ 32 مليون يورو، الذي سجل هدفاً وصنع آخر في «الليجا»، اختفى ألفاريز «الأغلى»، ولم يتمكن «بطل أوروبا» روبين لي نورماند من إيقاف هجوم فياريال في افتتاح البطولة.

أستون فيلا أنفق 176.2 مليون يورو هو الآخر، ليحتل المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم الإنفاق، وصحيح أنه يملك 6 نقاط في «البريميرليج»، إلا أنه يحتل المركز السابع بعد الخسارة 0/2 أمام أرسنال في الجولة الثانية، بعكس ما قدمه في الموسم الماضي أمام «الجانرز»، وهو ما ينطبق أيضاً على توتنهام الذي أنفق 148.85 مليون، التاسع في ترتيب الأكثر إنفاقاً، حيث تعادل مع ليستر وفاز على إيفرتون قبل الخسارة أمام نيوكاسل، مكتفياً بـ 4 نقاط في المركز العاشر، والغريب أن دومينيك سولانكي، ثاني أغلى لاعب في الانتقالات الأخيرة على مستوى العالم، لعب مباراة واحدة مع «الديوك»، تعادل خلالها أمام ليستر، قبل التعرض لإصابة أبعدته عن المباراتين التاليتين، ورغم أن يوفنتوس ونابولي تصدرا قائمة الأكثر إنفاقاً في «الكالشيو»، بـ 164.8 و149.5 مليون يورو على الترتيب، إلا أن البداية أتت «عادية»، حيث يحتل «اليوفي» المركز الثاني متساوياً مع إنتر ميلان في رصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بينما خسر نابولي الافتتاح بنتيجة 0/3 أمام هيلاس، قبل حصد 6 نقاط متتاليتين.