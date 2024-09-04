6 أشهر تحتفي بـ «العمال» على «ضفاف السادسة» في 12 لعبة



دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي إطلاق الدورة الرياضية العمالية السادسة التي تنظم بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 23 فبراير، ويشارك فيها أكثر من 46 ألف عامل وعاملة يمثلون 270 شركة، يتنافسون في 12 لعبة رياضية متنوعة على 10 مواقع مختلفة في دبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء عبيد مهير بن سرور، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، والعميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، كما حضر المؤتمر علي عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الرقابة التنظيمية والحوكمة ومساعد المدير العام لقطاع تنظيم العمل في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبدالله الشكري الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الداعمة والمشاركة في الدورة.

ورحب حارب بالحضور وقال: «الدورة الرياضية العمالية مبادرة مشتركة بين مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، التي تقام تحت شعار (إسعادهم هدفنا) والتي نفخر بها لكونها تترجم رؤية القيادة الرشيدة لمكانة العمال من مختلف الجنسيات في مجتمعنا، كما تمثل تقديراً منا لجهودهم المخلصة في بناء الوطن والمساهمة في حركة التنمية، ويسرنا أن نلتقي مجدداً لنواصل معاً رحلة النجاح من خلال تنظيم هذا الحدث الرياضي المجتمعي المتميز الذي يهدف إلى إسعاد العمال، فهذه الدورة تحتل مكانة مميزة في أجندنا الرياضية السنوية ونحن حريصون على استمراريتها وتطورها، انطلاقاً من حرصنا على إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الرياضة كونها من أهم مصادر الصحة والسعادة والنشاط، والتي تنعكس على زيادة إنتاجيتهم والروح الإيجابية لديهم، بما يحقق الاستدامة والتقدم».

وأضاف حارب: «نحن حريصون على أن يتضمن برنامج المنافسات فعاليات رياضية مختلفة تناسب ثقافات وقدرات وهوايات العمال من مختلف الجنسيات، الذين نوفر كل السبل لهم لتكون مشاركتهم حافلة بأجواء السعادة والحماس، المشاركة الواسعة في الدورة خير دليل على أن الرياضة أصبحت جزءاً أساسياً من حياة مجتمعنا بكافة مكوناته، والعمال على وجه الخصوص لديهم حب كبير للرياضة، ويمتلكون مهارات رائعة ومستويات فنية جيدة، ونشكر شركاءنا والجهات الداعمة من القطاعين الحكومي والخاص وحرصهم على التعاون لتنظيم هذا الحدث، كما نشكر مستضيفي المنافسات والتي نثق بأنها ستكون حدثاً مميزاً، وستساهم في إسعاد العمال وتعزيز التقارب والتعاون بين العمال المشاركين من مختف الجنسيات والتخصصات».

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور: «نشكر مجلس دبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للجنة الدائمة لشؤون العمال، ونشكر كافة الشركاء والرعاء لهذه الدورة التي مر عليها 5 أعوام من النجاح وما زالت تحقق المزيد من التميز، تساهم الدورة في تحقيق أهداف مهمة لصحة وسعادة المجتمع وشغل وقت الفراغ للعمال، سنستمر في شراكتنا مع المجلس لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق المبادرات المتنوعة الموجهة للعمال وأبنائهم أيضاً، هذه الفئة المهمة التي تساهم في مسيرة التنمية، وسعادتهم جزء مهم لرسالتنا واستراتيجيتنا وحكومة الإمارات ودبي، لجعل الإمارات أفضل مكاناً للعمل والعيش».

وأضاف اللواء عبيد: «نطمح أن يصل عدد المشاركين من الرجال والنساء إلى 100 ألف مشارك، تقام الدورة على مدار 6 أشهر، وستمتد الفعاليات الموجهة للعمال على مدار العام، حيث سيتم تنظيم بطولات أخرى مثل دوري كرة قدم وطائرة وكريكت، وبعدها يلتقي الفائزون في كل بطولة في دوري الأبطال».