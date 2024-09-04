مانشيني: نحتاج للمزيد من اللاعبين السعوديين المحترفين بأوروبا



الرياض (د ب أ)

أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه الخميس أمام ضيفه منتخب إندونيسيا كونها المباراة الافتتاحية في مرحلة الحسم بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 ويستقبل المنتخب السعودي نظيره الإندونيسي في مستهل مشوار (الأخضر) في المجموعة الثالثة بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال القادم، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي الذي عقده، للحديث عن اللقاء «المواجهة ستكون صعبة كونها المباراة الأولى خاصة أن المنتخب الإندونيسي يسعى هو الآخر لتحقيق بداية مثالية في بداية التصفيات»، أضاف المدرب الإيطالي أنه يعرف المنتخب الإندونيسي جيداً لاسيما وأنه تطور على مدى السنوات العشر الأخيرة، مشدداً في الوقت ذاته على ثقته في لاعبيه ومدى تطورهم وقدرتهم على تحقيق الفوز.

ورداً على سؤال بشأن دوره في احتراف اللاعب سعود عبدالحميد في نادي روما الإيطالي، قال مانشيني إنه ليس صاحب فكرة احتراف اللاعبين في أوروبا، لافتاً إلى أنه تمت استشارته فقط. وشدد مانشيني على أن الاحتراف الخارجي أمر جيد للاعب السعودي، لكنه لم يكن له أي دور في المفاوضات. أوضح مدرب منتخب السعودية «سعود لاعب جيد من النواحي البدنية لكن عليه التطور في الدوري الإيطالي كونه يتبنى نظاماً جديداً في التدريبات».

أشار مانشيني إلى أن احتراف اللاعب السعودي خارج المملكة أمر جيد من أجل الوصول لمستوى منتخبات مثل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وذلك عبر وجود قدر كاف من اللاعبين السعوديين في أوروبا. واعتبر مانشيني أن تواجد 8 لاعبين أجانب في كل فريق بالدوري يعد أمراً جيداً للاعبين المحليين في الاحتكاك بالأسماء الكبيرة، ما يسهم في تطوير مستواهم من أجل الحصول على الفرصة في المشاركة.

ووجه مانشيني رسالة للجماهير في جدة بضرورة مؤازرة المنتخب غداً، مشيداً بالجماهير السعودية وما تتمتع به من قوة في التشجيع والدعم. يذكر أن المجموعة تضم أيضاً منتخبات الصين وأستراليا والبحرين واليابان، علما بأن متصدر ووصيف المجموعة، سوف يصعدان مباشرة لكأس العالم.