الخميس 5 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشيني: نحتاج للمزيد من اللاعبين السعوديين المحترفين بأوروبا

مانشيني: نحتاج للمزيد من اللاعبين السعوديين المحترفين بأوروبا
4 سبتمبر 2024 17:30


الرياض (د ب أ)
أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه الخميس أمام ضيفه منتخب إندونيسيا كونها المباراة الافتتاحية في مرحلة الحسم بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 ويستقبل المنتخب السعودي نظيره الإندونيسي في مستهل مشوار (الأخضر) في المجموعة الثالثة بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال القادم، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي الذي عقده، للحديث عن اللقاء «المواجهة ستكون صعبة كونها المباراة الأولى خاصة أن المنتخب الإندونيسي يسعى هو الآخر لتحقيق بداية مثالية في بداية التصفيات»، أضاف المدرب الإيطالي أنه يعرف المنتخب الإندونيسي جيداً لاسيما وأنه تطور على مدى السنوات العشر الأخيرة، مشدداً في الوقت ذاته على ثقته في لاعبيه ومدى تطورهم وقدرتهم على تحقيق الفوز.
ورداً على سؤال بشأن دوره في احتراف اللاعب سعود عبدالحميد في نادي روما الإيطالي، قال مانشيني إنه ليس صاحب فكرة احتراف اللاعبين في أوروبا، لافتاً إلى أنه تمت استشارته فقط. وشدد مانشيني على أن الاحتراف الخارجي أمر جيد للاعب السعودي، لكنه لم يكن له أي دور في المفاوضات. أوضح مدرب منتخب السعودية «سعود لاعب جيد من النواحي البدنية لكن عليه التطور في الدوري الإيطالي كونه يتبنى نظاماً جديداً في التدريبات».
أشار مانشيني إلى أن احتراف اللاعب السعودي خارج المملكة أمر جيد من أجل الوصول لمستوى منتخبات مثل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وذلك عبر وجود قدر كاف من اللاعبين السعوديين في أوروبا. واعتبر مانشيني أن تواجد 8 لاعبين أجانب في كل فريق بالدوري يعد أمراً جيداً للاعبين المحليين في الاحتكاك بالأسماء الكبيرة، ما يسهم في تطوير مستواهم من أجل الحصول على الفرصة في المشاركة.
ووجه مانشيني رسالة للجماهير في جدة بضرورة مؤازرة المنتخب غداً، مشيداً بالجماهير السعودية وما تتمتع به من قوة في التشجيع والدعم. يذكر أن المجموعة تضم أيضاً منتخبات الصين وأستراليا والبحرين واليابان، علما بأن متصدر ووصيف المجموعة، سوف يصعدان مباشرة لكأس العالم.

أخبار ذات صلة
الأندية تواجه الغيابات بطموح العبور إلى ربع نهائي «كأس أبوظبي الإسلامي»
«الأبيض» يعتمد عنصر المفاجأة أمام «العنابي» في تصفيات المونديال
مانشيني
المنتخب السعودي
الدوري السعودي
تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال
آخر الأخبار
الصين تصدر أعلى مستوى لمواجهة إعصار "ياجي"
الأخبار العالمية
الصين تصدر أعلى مستوى لمواجهة إعصار "ياجي"
اليوم 11:23
وفاة عداءة أوغندا بـ «النار»
وفاة عداءة أوغندا بـ «النار»
اليوم 11:21
البابا فرنسيس خلال زيارته لإندونيسيا
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس يدعو إلى التصدي لتغير المناخ خلال زيارته لإندونيسيا
اليوم 11:17
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تستقر قرب أقل مستوياتها منذ 14 شهراً
اليوم 11:02
هونج كونج تحذر من إعصار ياجي
الأخبار العالمية
هونج كونج تحذر من إعصار ياجي
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©