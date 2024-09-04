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الرياضة

«بارالمبية باريس» تبيع 2.9 مليون تذكرة

«بارالمبية باريس» تبيع 2.9 مليون تذكرة
4 سبتمبر 2024 18:00

 

باريس (الاتحاد)

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أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية، ان دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» نجحت في ان تضع معايير جديدة داخل وخارج ملاعب الدورة، بما يجعلها ستسجل في التاريخ باعتبارها الأكثر روعة على الإطلاق، وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس أكثر من 4400 رياضي ورياضية يمثلون 184 وفداً بارالمبيا، يشاركون في 22 رياضة، يتنافسون على 549 ميدالية ملونة.
وقال أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، «لا شك أن هذه الألعاب ستسجل في التاريخ باعتبارها الألعاب التي وضعت معايير جديدة للألعاب البارالمبية في كثير من النواحي»، وأضاف: إن الطريقة التي صممت بها باريس 2024 الألعاب منذ البداية جعلت هذه الألعاب تبرز حقًا عن غيرها في الماضي.
وأعلنت اللجنة البارالمبية الدولية إنه تم بيع 2.3 مليون تذكرة في الدورة، بما يجعلها تأتي في المرتبة الثانية بعد دورة الألعاب البارالمبية «لندن 2012»، والتي باعت 2.7 مليون تذكرة، لكن بارسونز قال إن الأرقام ليست وحدها هي المقياس، بل حماسة الجماهير التي جعلت من «باريس 2024» حدثًا تاريخياً.
وحسب اللجنة الدولية، أصدرت «باريس 2024» بيانات تظهر أن أكثر من 90% من مشتري التذاكر هم من فرنسا ونصفهم لم يشاهدوا الرياضة البارالمبية من قبل.
وقال بارسونز: «لدينا جميع الأماكن في باريس قريبة جدًا من المعالم الأيقونية في قلب المدينة، وهذا يجعل الألعاب البارالمبية أقرب إلى الناس، أعتقد أننا رأينا هذا في حفل الافتتاح في ميدان الكونكورد عندما كنا نقول إن مدينة باريس تحتضن الحركة البارالمبية».
وعلى صعيد نتائج بعثة الإمارات، شاركت مريم الزيودي في مسابقة رمي القرص فئة (F40) للسيدات، وحققت المركز الثاني عشر، بعدما قطعت أفضل محاولاتها مسافة 17.45 متر، فيما فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية التونسية روعة التليلي، محققة مسافة 36.55 متر، وتلتها المغربية يسرى كريم ونالت الميدالية الفضية بمسافة 36.46 متر، وفي المركز الثالث جاءت الأكوادورية جيسيلا لوبيز بمسافة 30.89 متر، وفاز بالميدالية البرونزية.
وتستكمل اليوم منافسات اليوم التاسع للدورة، والذي يشهد مشاركة الإمارات في منافسات رماية البندقية لمسافة 50 متراً مختلطاً وضعية «رقود» فئة (SH1) ممثلين في عبدالله سلطان العرياني وسيف النعيمي لاعبا منتخب الإمارات للرماية، حيث تقام المنافسات بمركز شاتورو للرماية (240 كم جنوب باريس).

اللجنة البارالمبية الدولية
البارالمبية الدولية
دورة الألعاب البارالمبية
باريس
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