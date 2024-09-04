البيسبول تدخل الإمارات عبر بوابة «ذا سيفنز»

دبي (الاتحاد)

أعلن بيسبول يونايتد، أول دوري بيسبول احترافي يركز على الشرق الأوسط وجنوب آسيا، عن خططه لبناء أول ملعب بيسبول احترافي في تاريخ المنطقة، والذي سيتم تشييده داخل مجمع ذا سيفنز للرياضة والترفيه، ولن يكون الملعب الجديد الأول في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل سيكون أيضاً الملعب الوحيدة للبيسبول الاحترافي عبر مساحة تزيد على 10000 كيلومتر مربع تمتد من المغرب في شمال أفريقيا إلى الهند وبنجلاديش والعديد من الدول في جنوب غرب آسيا.

وسيضم الملعب الجديد، الذي أطلق عليه مبدئياً اسم ملعب بيسبول يوناتيد، سطح لعب مزدوج الألياف وعشب صناعي. ويتكون العشب من حشوة عضوية وقماشاً من الجيوتكسيل تم تحسينه لضمان الأداء الجيد في درجات الحرارة المرتفعة في دبي. وسيولد نظام الإضاءة نوع ليد أكثر من 15 مليون لومن عبر ثمانية أبراج إضاءة إلى جانب 94 وحدة إجمالية، فيما تتيح خاصية المقاعد المتحركة والمعيارية في الملعب مساحة تستوعب ما يصل إلى 6500 مشجع.

وسيقوم بيسبول يوناتيد ببناء وحدات فوق الأرض وخطوط تماس وأعمدة تماس ونظام شبكي احترافي، إضافة إلى جدار محتوى متطور مع إضاءة نوع ليد، وسيتضمن الملعب الجديد لوحة نتائج تقليدية مستوحاة من الألعاب الاحترافية في القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة، إلى جانب أربعة أقسام جلوس مختلفة، بما فيها النادي الماسي فائق الجودة، وردها داخلية ذات رؤية مثالية، وردهات خارجية ذات أسعار ملائمة، وصالات بيسبول يوناتيد المرموقة لكبار الشخصيات.

وقال كاش شيخ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في بيسبول يونايتد: «جمع دوري بيسبول يونايتد العديد من المكونات القوية للمساعدة في جعل البيسبول الرياضة المفضلة المقبلة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. عملنا بجد لجلب أفضل ما في رياضة البيسبول إلى دبي، بدءاً من قاعدة المشجعين المتحمسين والمالكين المشاركين الأسطوريين، وانتهاءً بلاعبينا من الطراز العالمي وامتيازاتنا التاريخية. أردنا ملعب بيسبول حقيقي تم بناؤه خصيصاً ليكون بمثابة منصة إطلاق للبيسبول الاحترافي في جميع أنحاء المنطقة، وأن يكون ملعباً ريادياً وبحجم مناسب، يجمع بين التكنولوجيا الجديدة مع تكريم تقاليد البيسبول الرائعة التي تمتد إلى 150 عاماً. وبفضل العمل الجاد لفريقنا والرؤية المشتركة لشركائنا رائعين، يمكننا الآن تحويل هذا الحلم إلى حقيقة».