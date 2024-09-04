«دبي البحري» يواصل تحضيرات الموسم بدورات «الاستجابة للحوادث»



دبي (الاتحاد)

يستضيف مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي، الدورة التنشيطية للاستجابة للحوادث في السباقات البحرية التي ينظمها قسم الأمن والسلامة في النادي بالتعاون مع مركز شرطة الموانئ بدبي، وذلك في إطار التعاون القائم والجهود المشتركة لإنجاح فعاليات الموسم المرتقب (2024-2025).

ويشارك في الدورة منتسبو وكوادر قسمي الإنقاذ البحري والأمن البحري من مركز شرطة الموانئ.

وأشرف على البرنامج وفيق عبدالله حسن مشرف الأمن والسلامة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويتضمن البرنامج عدة جوانب نظرية وعملية، منها الاطلاع على تصاميم الزوارق السريعة ووسائل السلامة المجهزة في كابينة القيادة على زوارق فئتي اكس كات وفورمولا 1 و4 وذلك في مقر إدارة فيكتوري في جبل علي.

وسيواصل قسم الصحة والسلامة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدورات التنشيطية لفرق العمل في إداراته المختلفة، بحيث تعقد ورش تدريبية لمنتسبي وموظفي النادي في الأسبوع المقبل، فيما سينظم النادي دورة وورشة عمل خاصة مع الأطقم الطبية في مؤسسة في آي بي لخدمات الإسعاف والتي تعد إحدى الجهات المتعاونة مع النادي في إنجاح الفعاليات الرياضية.