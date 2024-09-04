منتخب الجوجيتسو يستعد للمونديال من «الظنة»



أبوظبي (الاتحاد)

يواصل المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية شركة مبادلة للاستثمار رحلة استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو التي ينظمها الاتحاد الدولي وتستضيفها اليونان خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبلين وتقام البطولة هذا العام بشكل مجمّع، حيث تنطلق منافسات فئتي الباراجوجيتسو والكبار من 24 إلى 28 أكتوبر تليها منافسات فئات تحت 21 وتحت 18 وتحت 16 عاما بين 29 أكتوبر و3 نوفمبر 2024.

ويشارك أبطال منتخبنا الوطني لفئة الكبار في معسكر تدريبي مغلق اعتباراً من اليوم في مدينة الظنة، بمشاركة 37 لاعباً ولاعبة إلى جانب عشرين رياضياً ورياضية من البرازيل، ما يفسح المجال لاختبار مهاراتهم وصقل قدراتهم عبر الاحتكاك وكسب الخبرات من لاعبين آخرين يتبعون أساليب مختلفة. ويتضمن برنامج المعسكر ثلاث حصص تدريبية يومياً، موزعة على حصتي جوجيتسو تركزان على الجوانب التقنية والاستراتيجية والمهارات الفنية، إلى جانب حصة تقوية بدنية تضمن تعزيز قدرة اللاعبين على خوض النزالات.

وفي هذا الإطار، يقول يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «يحرص الاتحاد على تقديم كافة أشكال الدعم للمنتخب الوطني بفئاته المختلفة، بما يضمن جاهزيتهم القصوى على المستويات البدنية والنفسية للمشاركة في أبرز البطولات على الأجندة القارية والعالمية للعبة».

ويضيف:«تشكل بطولة العالم اختباراً حقيقياً لأبناء وبنات الوطن الذين يبذلون أقصى طاقاتهم لتقديم أداءٍ مشرّف في المنافسات، والتفوق على نخبة اللاعبين العالميين، وترسيخ ريادة الدولة على المستوى الدولي. ويتمتع المنتخب الوطني برصيد متميز من الإنجازات في هذه البطولة، حيث نجح في معانقة اللقب في النسخ الأربع الماضية، ويدخل هذه البطولة بتركيز شديد ورغبة قوية في الدفاع عن اللقب».

وبدوره، يقول مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في الاتحاد: «تحتضن بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان مجموعة من أقوى المنتخبات العالمية التي تتطلع إلى تقديم أداء يضمن تحقيق مراكز متقدمة. وانطلاقاً من إدراكنا بأن المنافسة ستكون على أعلى المستويات، حرصنا على أن يوفر المعسكر التدريبي المغلق الذي يخوضه المنتخب بيئة تدريبية متكاملة، بإشراف أفضل المدربين والخبراء، ما يضمن للاعبينا بلوغ قمة الأداء ومعدلات الجاهزية المطلوبة».

ويؤكد المنهالي بأن المعسكر التدريبي يشكل محطة حاسمة في إعداد اللاعبين على المستويات كافة، وخصوصا على صعيد تعزيز اللياقة البدنية وصقل المهارات الفنية. لافتاً إلى أهميته في توفير بيئة مثالية لتحفيز الروح الجماعية وتعزيز معدلات التركيز، وإتاحة تحليل نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين والمنافسين على حد سواء.

ونوّه بأهمية المعسكر في تعزيز الثقة بالنفس لدى اللاعبين، حيث يتاح لهم التدرب في بيئة تحاكي أجواء المنافسة الحقيقية، ما يعزز جاهزيتهم النفسية وقدرتهم على التعامل بكفاءة مع مختلف الضغوط والتحديات.



«قمر 14»

نجح منتخب الجوجيتسو لفئة الكبار العام الماضي في التفوق على أكثر من 40 منتخباً خلال بطولة العالم التي أقيمت بالعاصمة المنغولية أولان باتور، وتمكنوا من التربع على عرش البطولة، محققين 14 ميدالية ملونة بواقع، 8 ذهبيات، و4 فضيات، وميداليتين برونزيتين.