رابطة المحترفين تختتم ورش عمل التحكيم وقانون اللعبة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت رابطة المحترفين، بالتعاون مع لجنة الحكام في اتحاد الكرة، ورش عمل تحت عنوان «التحكيم وقانون اللعبة»، خلال الفترة من 10 - 28 أغسطس، بحضور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية في الأندية المحترفة.

وناقشت الورش أبرز التعديلات على قانون لعبة كرة القدم، وتناولت عدة محاور، شملت المبادئ العامة والأهداف الرئيسية لقواعد تحكيم كرة القدم، وتوضيح وشرح التعديلات والتحديثات في قوانين اللعبة، كما تم خلال الورش تقديم عروض ومواد مرئية تهدف إلى تثقيف اللاعبين، وتجنب المخالفات، والاهتمام بسلامة اللاعبين، والذي يعد الهدف الأسمى من تطبيق القانون، وشهدت الورش تفاعلاً إيجابياً من الحضور مع ما تم عرضه.

وتأتي هذه الورش التي أقيمت في مقار الأندية المحترفة، ضمن متطلبات تراخيص الأندية المحترفة والمتطلبات الأساسية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.