موخوفا.. «القطار السريع» في «فلاشينج ميدوز»

نيويورك (أ ف ب)



بلغت التشيكية كارولينا موخوفا الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، للعام الثاني توالياً بفوزها السهل على البرازيلية بياتريز حداد-مايا «22» 6-1 و6-4.

قالت موخوفا المصنّفة 52 عالمياً «أنا سعيدة بالوصول إلى الدور نصف النهائي لأنني لم أكن لأتصور ذلك قبل البطولة».

وتابعت ابنة الـ28 عاما «ستكون مباراة صعبة ومثيرة».

ولم تخسر موخوفا أي مجموعة في فلاشينج ميدوز هذا العام في طريقها إلى رابع نصف نهائي في إحدى بطولات الجراند سلام في مسيرتها، حيث أطاحت باليابانية ناومي أوساكا المتوجة مرتين باللقب والإيطالية جازمين باوليني وصيفة رولان جاروس وويمبلدون هذا العام.

وعانت موخوفا من إصابة خطيرة في معصمها بعد وصولها إلى نصف النهائي في نيويورك العام الماضي ،حيث خسرت أمام الأميركية كوكو جوف حاملة اللقب، فخضعت لعملية جراحية في فبراير، ما أبعدها عن الملاعب حتى يونيو.

أمام حداد- مايا ورغم شعورها بآلام في معدتها، أنقذت التشيكية نقطتين لكسر الإرسال في المجموعة الأولى قبل أن تتقدم 5-0، لتحسم النتيجة لمصلحتها 6-1.

ورغم خسارة إرسالها في الشوط السادس من المجموعة الثانية، تعافت على الفور لتتقدم 4-3. استدعت حداد مايا، أول برازيلية تصل إلى ربع النهائي في نيويورك منذ ماريا بوينو في عام 1968، طبيبا عندما كانت متأخرة 3-5.

وبرغم الأوجاع التي شعرت بها فازت البرازيلية بشوط جديد، قبل أن تحسم موخوفا المجموعة 6-4 والمباراة.

وتواجه موخوفا الفائزة من مباراة البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى وبطلة عام 2022 والأميركية جيسيكا بيجولا «6»، لحجز مقعدها في النهائي السبت.

فازت موتشوفا بواحدة من مبارياتها الثلاث ضد شفيونتيك وخسرت أمام اللاعبة البولندية في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة 2023.

كما خسرت أمام بيجولا عشية بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لهذا العام في دورة سينسيناتي للماسترز.

ولدى الرجال، سيخوض البريطاني جاك درايبر «25» أول نصف نهائي في مسيرته في البطولات الأربع الكبرى، بعد تغلبه على الأسترالي أليكس دي مينور «10» 6-3 و7-5 و6-2.

وبات درايبر رابع بريطاني يبلغ نصف النهائي في نيويورك في العصر الحديث «1968»، بعد جريج روسيدسكي «1997»، وتيم هنمان «2004»، وأندي موراي «2008 و2011 و2012».

وكان درايبر وصل العام الماضي في فلاشينج ميدوز إلى الدور ثمن النهائي في أفضل نتيجة له، قبل مباراته أمام دي مينور.

وقبل ربع النهائي الذي جمعه مع الأسترالي، لم يخسر أي مجموعة، كما لم يخسر إرساله سوى مرة واحدة.

وعلى الرغم من أن دي مينور، نجح حيث فشل آخرون، وتمكن من كسر إرساله مرتين، إلا أنه لم ينتزع من البريطاني أي مجموعة.

وهي الخسارة الرابعة لدي مينور في ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد الولايات المتحدة 2020، إضافة إلى رولان جاروس وويمبلدون هذا العام، حيث لم يتمكن من خوض المربع الذهبي لبطولات الجراند سلام.

وهيمن درايبر على اللقاء، وكسر إرسال منافسه باكراً في المجموعة الأولى وتقدم 3-1 ثم 4-1، فوّت لاحقاً أربع كرات للحسم على إرسال الأسترالي والنتيجة 5-2، لكنه فاز بالمجموعة على إرساله التالي.

في المجموعة الثانية، وضع البريطاني ضمادة على فخذه الأيمن، ورغم ذلك كسر إرسال منافسه وتقدم 3-1.

لكن بعدما أنقذ ست فرص مزدوجة لكسر الإرسال، عادل دي مينور النتيجة 4-4 ثم 5-5، قبل أن يفوز درايبر بشوطين توالياً والمجموعة.

وفي المجموعة الثالثة، نجح البريطاني في كسر إرسال دي مينور وتقدم 3-2، ثم أنقذ فرصتين لكسر إرساله، قبل أن يعاود الكسر ويتقدم 4-2، تابع بكسر مزدوج وأرسل للفوز بالمباراة.

وضرب درايبر البالغ 22 عاماً موعداً في المربع الذهبي مع الإيطالي يانيك سينر المصنّف أول عالمياً أو الروسي دانييل مدفيديف الخامس والفائز باللقب عام 2021.