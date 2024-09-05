«الكرة الذهبية» تطرد ميسي ورونالدو!



باريس (أ ف ب)



بات من المؤكد عدم إحراز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية للمرة التاسعة القياسية في مسيرته، بعدما غاب عن لائحة المرشحين لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والتي تضمنت 30 لاعباً، وكشفت عنها مجلة «فرانس فتبول» الفرنسية الأربعاء، مقابل هيمنة للاعبي منتخب إسبانيا المُتوج بكأس أوروبا هذا الصيف وريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا.

وهي المرة الثانية منذ عام 2005 التي يغيب فيها ميسي البالغ 37 عاماً، والحائز الكرة الذهبية العام الماضي للمرة الثامنة، عن سباق الفوز بأعرق جائزة فردية في عالم الكرة المستديرة.

وتُمنح الجائزة بعد تصويت لجنة تحكيم مكونة من صحفيين يمثلون أفضل 100 بلد في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

وكان أسطورة نادي برشلونة السابق والفائز مع منتخب بلاده بمونديال قطر 2022، والذي يخوض حالياً غمار الدوري الأميركي مع نادي إنتر ميامي، غاب عن لائحة المرشحين، لنيل الجائزة في عام 2022، حين كانت من نصيب الفرنسي كريم بنزيمة.

ورغم غياب ميسي إلا أن موسمه لم يكن مخيباً مع منتخب «ألبيسيليستي» بعدما قاده للاحتفاظ بلقب مسابقة كوبا أميركا هذا العام بعد 2021، إلا أن بريق تأثيره خفت في هذه النسخة، عندما اضطر لمغادرة الملعب بسبب إصابة في كاحله بعد 66 دقيقة من صافرة انطلاق المباراة النهائية التي انتهت بالفوز على كولومبيا 1-0 بعد التمديد.

وغاب البرتغالي كريستيانو رونالدو (39 عاماً) الذي غادر القارة العجوز للانضمام إلى فريق النصر السعودي في عام 2023، عن اللائحة للعام الثاني توالياً، علما بأنها المرة الأولى التي يغيب فيها البرتغالي ومنافسه الأرجنتيني سوياً عن الحفل منذ 21 عاماً، وتحديداً منذ 2003.

ويبدو البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، من بين أبرز المرشحين لرفع الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته في الحفل المقرر في باريس في 28 أكتوبر المقبل، بعدما قاد النادي الملكي للقبه الخامس عشر في المسابقة القارية الأم.

ويواجه فينيسيوس جونيور منافسة من العديد من زملائه في ريال على غرار الإنجليزي جود بيلينجهام والأوروجوياني فيدي فالفيردي، والمعتزل الألماني توني كروس ومواطنه أنتونيو روديجر، إضافة إلى الوافد الجديد هذا الصيف من باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وترتفع أسهم المهاجم النرويجي إرلينج هالاند في منافسة فينيسيوس بعد تألقه الموسم الماضي وقيادته مانشستر سيتي الإنجليزي للقبه الرابع توالياً في الدوري.

وشملت اللائحة أيضاً المهاجم الإنجليزي هاري كين رغم خسارته نهائي كأس أوروبا أمام إسبانيا 1-2، إلى جانب عدد كبير من أبطال القارة على غرار داني كارفاخال وأليخاندرو جريمالدو وداني أولمو ورودري ونيكو وليامر ولامين يامال.

وشملت لائحة المدربين، الإسباني شابي ألونسو، المتوج بلقب الدوري الألماني مع باير ليفركوزن، من دون خسارة في إنجاز فريد من نوعه، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، عرّاب فوز ريال بثنائية الدوري ودوري الأبطال، ومدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي.

كما ينافس على الكرة الذهبية الإيطالي جان بييرو جاسبيريني، مدرب أتالانتا الفائز بمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بعدما ألحق بلفيركوزن خسارته الوحيدة في مختلف المسابقات في الموسم الماضي، والإسباني بيب جوارديولا، ومدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني.

لدى السيدات، تبدو الإسبانية أيتانا بونماتي من بين الأوفر حظاً للاحتفاظ بالكرة الذهبية، في حين تأمل زميلتها في برشلونة مواطنتها أليكسيا بونياس في رفع غلتها إلى ثلاث كرات ذهبية، بعدما تُوجت بها عامي 2021 و2022.

كما تم ترشيح النروجية أدا هيجيربيرغ الفائزة بأول نسخة للكرة الذهبية للسيدات عام 2018، إلى جانب 5 لاعبات من منتخب الولايات المتحدة الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، وهن صوفيا سميث ومالوري سوانسون وترينيتي رودمان وليندسي هوران، وحارسة المرمى أليسا نايهر.