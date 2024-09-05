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الرياضة

فان آرت.. «حادث مؤلم»!

فان آرت.. «حادث مؤلم»!
5 سبتمبر 2024 09:00

بروكسل (أ ف ب)

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عاد الدرّاج البلجيكي فاوت فان آرت إلى بلاده، بعد تعرّضه لإصابة مؤلمة في ركبته لكن من دون التعرّض لكسر في الحادث الذي أنهى مشاركته في طواف إسبانيا للدرّاجات الهوائية «لا فويلتا»، وفقاً لما أعلن فريقه فيسما-ليس البلجيكي.
واضطر فان آرت إلى الانسحاب، بعد سقوط قوي في المرحلة الـ 16 من الطواف، علماً بأنه فاز بثلاث من مراحله، وتصدر الترتيب العام في فئتي التسلق والنقاط.
وأفاد فريقه «لم يعانِ فاوت فان آرت من أي كسور نتيجة الحادث في لا فويلتا»، مضيفاً «اضطر الفائز بثلاث مراحل إلى الانسحاب بسبب ألم شديد في ركبته ناجم عن جرح عميق، وهذا الجرح يتطلب رعاية مكثفة، سيعود فاوت إلى بلجيكا لمواصلة تعافيه».
ومرّ الدرّاج البالغ 29 عاماً، بوقت عصيب هذا العام، بعد تعرّضه لكسور عديدة، إثر سقوطه في مارس في طواف فلاندرز، ما أجبره على الغياب عن بقية فعاليات الطواف الكلاسيكي.
لكنه عاد بحالة جيدة وحقق الميدالية البرونزية في سباق ضد الساعة في أولمبياد باريس في يوليو.
وأثار تعثّره الأخير يوم الثلاثاء، الشكوك حول مشاركته في بطولة العالم لسباق الدراجات على الطريق في زيوريخ نهاية الشهر الحالي.

الدراجات
إسبانيا
بلجيكا
الدراجات الهوائية
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