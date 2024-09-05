طرح تذاكر الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

الرياض (د ب أ)



أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك، في كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، اعتباراً من اليوم «الخميس».

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «سنطرح تذاكر السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، ابقوا جاهزين».

ويلتقي الأهلي والزمالك 27 سبتمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.

ويتجدد اللقاء بين قطبي الكرة المصرية في كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية، حيث سبق أن فاز الزمالك على الأهلي بهدف أيمن منصور في نسخة البطولة لعام 1994 التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

كما يلتقي الأهلي والزمالك للمرة الثانية في العاصمة السعودية هذا العام، وذلك بعدما فاز الأهلي بهدفين في المباراة النهائية لكأس مصر، التي أقيمت أوائل مارس الماضي في ملعب «الأول بارك» معقل نادي النصر. ويشارك الأهلي في كأس السوبر الأفريقي باعتباره الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام 2024 على حساب الترجي التونسي، بينما انتزع الزمالك كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.