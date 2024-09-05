الجمعة 6 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

طرح تذاكر الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

طرح تذاكر الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي
5 سبتمبر 2024 09:06

الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«تحدي القراءة» يتوج «فيصل وجنان» بطلين في السعودية
"المركزي" المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير


أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك، في كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، اعتباراً من اليوم «الخميس».
وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «سنطرح تذاكر السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، ابقوا جاهزين».
ويلتقي الأهلي والزمالك 27 سبتمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.
ويتجدد اللقاء بين قطبي الكرة المصرية في كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية، حيث سبق أن فاز الزمالك على الأهلي بهدف أيمن منصور في نسخة البطولة لعام 1994 التي أقيمت في جنوب أفريقيا.
كما يلتقي الأهلي والزمالك للمرة الثانية في العاصمة السعودية هذا العام، وذلك بعدما فاز الأهلي بهدفين في المباراة النهائية لكأس مصر، التي أقيمت أوائل مارس الماضي في ملعب «الأول بارك» معقل نادي النصر. ويشارك الأهلي في كأس السوبر الأفريقي باعتباره الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام 2024 على حساب الترجي التونسي، بينما انتزع الزمالك كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

مصر
السعودية
الأهلي
الزمالك
السوبر الأفريقي
كأس السوبر الأفريقي
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
العوائل تغادر المدرسة بعد زيارة المبنى المحترق
الأخبار العالمية
فقدان عشرات التلاميذ جراء حريق مدرسة في كينيا
اليوم 19:29
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
اليوم 19:13
العراق يكشف تطورات الحالة الصحية لأيمن حسين
الرياضة
العراق يكشف تطورات الحالة الصحية لأيمن حسين
اليوم 19:12
سماء هونغ كونغ ملبدة بالغيوم جراء الإعصار "ياغي"
الأخبار العالمية
إعصار قوي يضرب الصين ويتحرّك باتّجاه فيتنام
اليوم 18:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©