«الريال» يتصدر سباق «الكرة الذهبية»



مراد المصري (أبوظبي)



خطفت العديد من المشاهد الأضواء مع إعلان مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية عن قائمة اللاعبين الـ 30 المرشحين للفوز بجائزة «الكرة الذهبية» لعام 2024.

وجاء غياب الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز 8 مرات «رقم قياسي»، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز 5 مرات والأكثر ترشيحاً «18 مرة»، لتكون المرة الأولى التي يغيب فيها «الثنائي» معاً منذ عام 2003.

ويبدو أن الفوز سيكون إسبانياً سواءً لاعباً أو نادياً، من خلال قائمة المرشحين التي تصدرها لاعبو ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، إذ احتل ريال مدريد صدارة الترشيحات بـ 7 لاعبين، وهم توني كروس، فينيسيوس، جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي، داني كارفخال، أنطونيو روديجو، بالإضافة إلى كيليان مبابي الذي لعب الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان، ويلعب حالياً في صفوف نادي العاصمة الإسباني.

ويتفاءل ريال مدريد أن أحد لاعبيه تُوج بالجائزة مؤخراً في الأعوام التي فاز بها بلقب دوري أبطال أوروبا، إذ فعل كريستيانو رونالدو ذلك في أعوام 2014، 2016 و2017، ولوكا مودريتش في 2018، وكريم بنزيمة عام 2022.

وعلى صعيد المنتخبات، تصدرت إسبانيا قائمة المرشحين بإجمالي 6 لاعبين، وهم رودري، لامين يامال، داني كارفخال، داني أولمو، نيكو وليامز، وأليكس جريمالدو، في محاولة من نجوم «الروخا» للفوز بالجائزة الغائبة عن البلاد، منذ حققها الإسباني لويس سواريز عام 1960.

وأصبح يامال، أصغر لاعب يترشح للفوز بالجائزة في تاريخها، بعمره البالغ 17 عاماً و51 يوماً فقط، وهو الذي يظهر أيضاً في قائمة جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، ويبدو الأوفر حظاً للفوز بها بعد تألقه الصيف الماضي، وقيادة منتخب بلاده إلى الفوز بلقب أمم أوروبا 2024.