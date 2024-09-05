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الرياضة

الأندية تواجه الغيابات بطموح العبور إلى ربع نهائي «كأس أبوظبي الإسلامي»

الأندية تواجه الغيابات بطموح العبور إلى ربع نهائي «كأس أبوظبي الإسلامي»
5 سبتمبر 2024 10:00

 
مراد المصري (أبوظبي)

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كثفت الأندية تحضيراتها على الرغم من الغيابات التي تعاني منها بعد انضمام اللاعبين الدوليين إلى المنتخبات الوطنية، ترقباً لخوض إياب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، إذ يسود طموح السعي للعبور إلى ربع النهائي، والمضي قدماً في البطولة.
وتتفاوت الغيابات لدى الأندية ما بين اللاعبين المنضمين إلى المنتخب الأول، وحتى الموجودين في المنتخبات الأولمبية والشباب، إلا أنها في التوقيت ذاته تمنح المدربين الفرصة للتعرف على بقية أفراد المجموعة، من خلال خوض مباريات رسمية مصيرية، إذ إن كل مواجهة يجب أن يتأهل منها فريق إلى الدور المقبل.
ويلتقي السبت، العين مع كلباء، النصر مع العروبة، والشارقة مع خورفكان، وفي اليوم التالي، يلعب دبا الحصن وبني ياس، البطائح والجزيرة، وعجمان وشباب الأهلي، فيما يخلد الوحدة للراحة لأنه حامل لقب النسخة الماضية، فيما يوجِّه الوصل بطل «دوري أدنوك للمحترفين»، أنظاره مباشرة لبداية مشواره في «دوري أبطال آسيا» للنخبة عقب نهاية «أيام الفيفا».
وفيما يخوض منتخبنا الذي يضم العدد الأكبر من نجوم «دوري أدنوك للمحترفين»، مباراتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، وهناك لاعبون في معسكري المنتخبين «الأولمبي» و«الشباب».
وتم استدعاء 10 لاعبين إلى منتخبات بلادهم، وهم: المغربي سفيان رحيمي، والتوجولي لابا كودجو، والكوري الجنوبي بارك يونج، إضافة إلى روميرو لوكاكو لاعب باراجواي من العين، والمصري محمد النني لاعب الجزيرة، و3 لاعبين مع إيران وهم «ثنائي» كلباء مهدي قائدي، وشهريار موجانلو، ومعهما سردار أزمون «شباب الأهلي»، والكوري الجنوبي يو مين تشو «الشارقة»، والروماني أندريه بوركا «بني ياس».
وشهدت مرحلة الذهاب نجاح 5 فرق في الفوز، مقابل تعادل واحد، إذ تفوق بني ياس على دبا الحصن 4-2، والشارقة على خورفكان 1-0، والعين على كلباء 3-2، والجزيرة على البطائح 3-1، وشباب الأهلي على عجمان 2-0، وتعادل النصر مع العروبة 0-0.

 

تصفيات كأس العالم
الإمارات
مصرف أبوظبي الإسلامي
العين
كلباء
الجزيرة
شباب الأهلي
الشارقة
بني ياس
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