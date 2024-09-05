لوان بيريرا: «دعوة إلى التفاؤل» في الشارقة



علي معالي (أبوظبي)



يرى لوان بيريرا، لاعب الشارقة، أن الفوز في أول مباراتين من «دوري أدنوك للمحترفين» يدعو إلى التفاؤل بأن «الملك» سيكون له خطواته المهمة هذا الموسم نحو الألقاب المحلية.

وقال: «كنت محظوظاً بالمساهمة في حصد فريقي لانتصارين، من خلال تسجيل هدف أمام دبا في الجولة الأولى، وانتهت المباراة لمصلحة (الملك) 4-1، وتمريرة ذهبية في المباراة الثانية، والتي سجل فيها فراس بالعربي الهدف الوحيد في مرمى كلباء».

وأضاف: «نعرف أن الموسم في بدايته، ولكن هذه نقاط تصنع الفارق في المستقبل، وأحاول أن أكون في قمة تركيزي، والعمل على مساعدة زملائي بالفريق في المباريات المقبلة، حتى نحقق ما نطمح إليه في النهاية».

وقال: «في ظل التوقف الحالي لمباريات الدوري، نبحث عن خطوة جديدة وانتصار ثانٍ في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، عندما نلتقي مع خورفكان غداً، في مباراة الإياب على ملعبنا، وفي الوقت نفسه نسعى للاستمتاع بالمباريات الحالية حول العالم في تصفيات المونديال».