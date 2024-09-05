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الرياضة

«هجرة عكسية» للنجوم المواطنين إلى «دوري الأولى»

«هجرة عكسية» للنجوم المواطنين إلى «دوري الأولى»
5 سبتمبر 2024 12:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬


يشهد الموسم الجديد لمنافسات الهواة 2024 - 2025، وجوداً مكثفاً لنجوم الخبرة من اللاعبين المواطنين المنتقلين من «دوري المحترفين»، بالتزامن مع التحضيرات الختامية لانطلاق الموسم الجديد بمباريات الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى 14 و15 سبتمبر الجاري، والتصفيات التمهيدية المؤهلة إلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة 20 و21 سبتمبر.
وتبدو الفرصة مواتية لزيادة أعداد اللاعبين المواطنين من الأسماء المعروفة على صعيد دوري المحترفين في المواسم الماضية، مع استمرار فترة القيد في «الميركاتو الصيفي»، حتى مطلع أكتوبر المقبل.
وتصدر يونايتد الذي يخوض موسمه الثاني في «دوري الأولى»، المشهد على صعيد الانتدابات في «ميركاتو المواطنين»، بعدما أبرم الفريق الذي يقوده الهولندي آرنو بواتينج، مدرب الوحدة السابق، مجموعة من الصفقات النوعية، من بينها ثنائي «العنابي» فارس جمعة وأحمد راشد، إضافة إلى الحارس المخضرم علي صقر، بجانب إبراهيم الكعبي القادم من نادي الإمارات، وبدر بلال المنتقل من دبا الحصن، وعبدالرحمن عادل من شباب الأهلي.
وعزز الحمرية الذي اختتم مؤخراً معسكراً إعدادياً في مصر، صفوفه بضم الدولي السابق إسماعيل الحمادي، المنتقل بنهاية عقده مع نادي الإمارات، فيما استعان دبا بخدمات لاعب الوسط «المخضرم» طارق أحمد، بجانب التعاقد مع «الثنائي» سعيد جاسم وخلفان النوبي.
وأعاد العربي الذي يقوده المدرب الوطني بدر طبيب، الظهير الدولي السابق محمد فوزي «34 عاماً» إلى الخدمة، بعد غيابه عن الموسم الماضي 2023- 2024، منذ آخر ظهور بقميص النصر ناديه السابق موسم 2022- 2023، وهو السيناريو ذاته الذي طبقه الظفرة، بالتعاقد مع ريان يسلم الغائب بداعي الإصابة منذ آخر ظهور رسمي موسم 2022- 2023 بقميص الشارقة.
وتعاقد الجزيرة الحمراء العائد مجدداً إلى أجواء التنافس، في دوري الأولى، بعد إعلانه الانسحاب، مع المهاجم جمال معروف اللاعب السابق لدبا وحتا والعين والشارقة والنصر، فيما ضم نادي الإمارات «الثنائي» يعقوب البلوشي وعبدالرحمن علي.
ويشهد الموسم الجديد لدوري الأولى، الظهور الأول لفريقي فليتوود يونايتد والظاهرة، بطل ووصيف دوري الثانية في الموسم الماضي، إلى جانب الإمارات وحتا الهابطين من «دوري أدنوك للمحترفين» بنهاية الموسم الماضي 2023- 2024.
ويصعد بنهاية الموسم الحالي بطل ووصيف دوري الأولى إلى «المحترفين» في الموسم التالي 2025- 2026، مقابل هبوط «قبل الأخير والأخير» إلى دوري الثانية.

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أبرز تعاقدات المواطنين 

 

إسماعيل الحمادي «الحمرية»
طارق أحمد «دبا»
فارس جمعة «يونايتد»
أحمد راشد «يونايتد»
جمال معروف «الجزيرة الحمراء»
محمد فوزي «العربي»
ريان يسلم «الظفرة»

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
دوري الدرجة الأولى
الظفرة
الحمرية
دبا الفجيرة
الجزيرة
إسماعيل الحمادي
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