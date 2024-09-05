من ميسي ونيمار إلى سواريز: كم أنت رائع.. نحبك كثيراً!



أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد 17 عاماً أمضاها مع منتخب أوروجواي، فضّل المهاجم الهداف لويس سواريز «37 عاماً» الاكتفاء بهذا القدر والتفرغ لناديه إنتر ميامي الأميركي ومشروعاته الخاصة، وجاءته الإشادة من صديقيه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث شهد هذا الثلاثي أفضل أيامهم في مسيرتهم الكروية، عندما كانوا يلعبون معاً في برشلونة الإسباني، وشكلوا معاً مثلث الرعب الهجومي«MSN» الذي أبهر الجميع ليس في إسبانيا وحدها، وإنما في العالم كله.

وكتب ميسي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام يقول موجهاً كلامه إلى سواريز: أنت شخص فريد داخل الملعب وخارجه، وأعتز كثيراً بصداقتك وأحبك كثيراً.. وأرفق ميسي بالتعليق صورة تجمعه مع سواريز وهما يتعانقان.

وكان النجمان الكبيران تزاملا معاً في غرفة ملابس برشلونة، من 2014 إلى 2020، كما أنهما يلعبان حاليا معاً في إنتر ميامي.

أما نيمار فكتب باللغة الإسبانية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، يقول: لويزيتو للأبد، كم أنت شخص رائع جداً وأحبك كثيراً. وأرفق نيمار صورة لسواريز بالقميص رقم 9 الذي يرتديه مع منتخب «السيليستي» الأوروجواياني.

ومن المقرر أن تكون مباراة أوروجواي أمام باراجواي السبت القادم «7 سبتمبر» هي آخر مباراة يلعبها سواريز مع المنتخب الذي سبق أن لعب له 142 مباراة دولية سجل خلالها 69 هدفاً.

بدأ لويس سواريز، المولود في 24 يناير 1987، مسيرته الاحترافية في ناسيونال مونتيفيديو 2005-2006، ومنه إلى جرونينجن بهولندا في 2007، ثم لعب لأياكس أمستردام 4 مواسم حتى 2011، وشد الرحال إلى برشلونة حتى 2020، حيث لعب 191 مباراة، وسجل 147 هدفاً، ويكاد يكون أجبر على ترك البارسا عندما طلب منه الهولندي رونالد كومان المدير الفني وقتها أن يبحث له عن نادٍ آخر، لأنه لم يعد ضمن حساباته. وبالفعل انتقل سواريز إلى أتليتكو مدريد حتى 2022، ثم عاد إلى بلاده في العام نفسه ليلعب لناديه الأول ناسيونال مونتيفيديو، ومنه إلى جريميو موسم 2023-2024، إلى أن استقر في إنتر ميامي الأميركي.

ولعب سواريز لمنتخبات الشباب الأوروجوايانية تحت 20 و23 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2007.