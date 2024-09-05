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الرياضة

دوبلانتيس يتفوّق على فارهولم في «السباق الاستعراضي»

دوبلانتيس يتفوّق على فارهولم في «السباق الاستعراضي»
5 سبتمبر 2024 13:23

 
زوريخ (أ ف ب)

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تغلب نجم القفز بالزانة السويدي أرمان دوبلانتيس، على حامل الرقم العالمي في سباق 400 متر حواجز النرويجي كارستن فارهولم، في سباق 100 متر استعراضي في زيوريخ.
وحقق دوبلانتيس انطلاقة رائعة مسيطراً على السباق من بدايته حتى نهايته، مسجّلاً 10.37 ثانية، ليحسّن أفضل أرقامه الذي سجله في 2018 بعشرَين من الثانية.
قال دوبلانتيس «24 عاماً» المُتوج بذهبية أولمبية رائعة في باريس، والذي حطّم الرقم القياسي العالمي حتى الآن عشر مرات «أنا متحمّس للغاية، أشعر بأني في حالة جيدة جداً».
في المقابل، سجّل فارهولم 10.47 ثانية، وباعتباره الخاسر سيرتدي أحد قمصان دوبلانتيس في منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى.
يذكر أن الرقم القياسي العالمي للسباق يبلغ 9.58 ثانية، ويحمله الأسطورة الجامايكية أوسين بولت منذ 2009.
قال فارهولم «28 عاماً»، بعد خسارته»لقد حقق انطلاقة رائعة، تهانينا».
وتابع الحدث الفريد المنظّم من الشركات الراعية للرياضيَّين، نحو 2500 متفرّج في ملعب ليستيجروند، ووصل سعر التذاكر إلى 100 فرنك سويسري «118 دولار».
وبدأت المنافسة بعد جلسة تدريب مشتركة بين فارهولم ودوبلانتيس في الفترة التي سبقت لقاء موناكو الماسي العام الماضي.
قال دوبلانتيس: «قال لي إني سريع، فأجبته لنتسابق».
قبل فارهولم التحدي بعد ادعاء دوبلانتيس أنه قادر على تحقيق الفوز: «نظراً لكبريائي كان علي قبول ذلك».
ويحمل فارهولم الرقم القياسي العالمي في سباق 400 م حواجز، وفي رصيده ذهبية وفضية أولمبيتين ولقب بطولة العالم ثلاث مرات.

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