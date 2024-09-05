السباقات المائية تطوف حول العالم من دبي إلى أبوظبي



دبي (الاتحاد)



كشفت «سيل جي بي»، سلسلة السباقات المائية العالمية، عن طرح تذاكر سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار، المقدمة من شركة بي آند أُو ماريناز، وهي الفعالية الافتتاحية لجدول سباقات موسم 2024-2025، وتُقام من 23 إلى 24 نوفمبر المقبل، والذي يطوف العالم على مدار عام كامل، في دول مثل البرازيل، ألمانيا، سويسرا، بريطانيا، الولايات المتحدة وإسبانيا وغيرها، على أن يكون السباق الختامي بعد 372 يوماً في أبوظبي، وتحديداً 30 نوفمبر من العام المقبل.

ويمثل سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار، إحدى أبرز الفعاليات الرئيسية على جدول الموسم الرياضي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتطلع جميع الفرق الوطنية المشاركة، البالغ عددها 11 منتخباً، إلى حصد انتصارات قوية في بداية الموسم الجديد.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، الشريك الرئيسي لسباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار للعام الثاني على التوالي: «ترحب دبي من جديد بسلسلة سباقات «سيل جي بي»، مع استعدادها لاستضافة السباق الافتتاحي للموسم، الذي يحمل الكثير من الإثارة والتشويق، ويسرنا أن نستضيف هذا العام المعسكر التدريبي الذي يسبق انطلاق الموسم، حيث يستعد أفضل وألمع الرياضيين والفرق الدولية للمنافسة في الموسم الخامس، وتعكس الخطوة مواصلة دبي ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة لاستضافة المعسكرات التدريبية الرياضية وأبرز الفعاليات الدولية».

وتتوفر مجموعة متنوعة من خيارات التذاكر لحضور سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بأجواء مذهلة مع تجارب الضيافة الفاخرة التي تشتهر بها دبي، بما فيها منتجع وسبا نيكي بيتش دبي الذي يوفر أجواء احتفالية عالمية المستوى، ليضفي مزيداً من المرح والتشويق على سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار للعام الثاني على التوالي.

وتتوفر قريباً معلومات أكثر حول تجارب الضيافة والمأكولات والمشروبات والترفيه المقدمة خلال الفعالية.

وقال راسل كوتس، الرئيس التنفيذي لسلسلة السباقات: «يسعدنا أن نبدأ موسمنا الجديد في دبي، حيث سيقدم ميناء راشد، بفضل مياهه الهادئة المثالية، سباقات على مستوى عالمي بالقرب من الشاطئ، وهو ما سيشكل بيئة مثالية لفرقنا الجديدة لبدء رحلتهم، وأصبحت الإمارات نقطة رئيسية في جدولنا العالمي، ونتطلع إلى تعزيز تجربة جماهيرية من الطراز العالمي بالتعاون مع شركائنا، وتقديم مبادرات مجتمعية جديدة تعزز من شعبية الإبحار المتزايدة في هذه المنطقة».