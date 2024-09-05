طارق بن خادم يكرم الفائزين في «بارالمبية باريس»



باريس (الاتحاد)



كرّم الدكتور طارق سلطان بن خادم النعيمي، نائب رئيس الاتحاد العالمي للقدرات الرياضية لذوي الإعاقة، نائب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، برفقة رودي رئيس الاتحاد العالمي للقدرات الرياضية لذوي الإعاقة، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المبارزة على الكراسي المتحركة، ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

أقيم الحفل في القصر الكبير في العاصمة الفرنسية، حيث شهدت الفعاليات منافسات قوية بين أفضل الرياضيين العالميين من ذوي الإعاقة.

وأشاد الدكتور طارق سلطان بن خادم بمستوى التنظيم الرفيع للدورة، التي استضافت أبطالاً من مختلف أنحاء العالم في رياضات متعددة، معبراً عن فخره بتمثيل رياضة المعاقين الإماراتية في هذا الحدث العالمي الكبير.

وأكد أهمية دور دولة الإمارات في دعم وتطوير رياضة المعاقين على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن الحضور الإماراتي يعزز من مكانة الدولة في الساحة الرياضية الدولية.

وخلال زيارته لبعثة الإمارات المشاركة في الدورة، أعرب الدكتور طارق بن خادم، عن ثقته في قدرة الأبطال الإماراتيين على تقديم مستويات متميزة، تعكس قوة الاستعدادات التي خاضوها قبل الدورة.

وأشار إلى أن المشاركة ليست فقط فرصة للمنافسة، بل أيضاً لتبادل الخبرات مع الرياضيين والمدربين من مختلف الدول المتقدمة في مجال رياضة المعاقين.

وتمنى الدكتور طارق بن خادم، كل التوفيق للبعثة الإماراتية، معبراً عن أمله في أن يتمكن الرياضيون من حصد مراكز متقدمة والوقوف على منصات التتويج، بما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من الجميع في سبيل رفع راية الإمارات عالياً في المحافل الرياضية الدولية.