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الرياضة

أسينسيو وسانيا يزوران دبي

أسينسيو وسانيا يزوران دبي
5 سبتمبر 2024 13:50

 
دبي (الاتحاد)

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زار عدد من النجوم العالميين، مقر مجلس دبي الرياضي، حيث التقى خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بالإسباني ماركو أسينسيو نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حالياً، وريال مدريد سابقاً، والفرنسي بكاري سانيا نجم أرسنال ومانشستر سيتي سابقاً، وروس هاتشينز لاعب التنس البريطاني السابق، بحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.
وأعرب ماركو أسينسيو عن سعادته، بالوجود في دبي التي يزورها باستمرار برفقة عائلته وأصدقائه، وأبدى إعجابه الشديد بالتطور المعماري والسياحي والرياضي الكبير الذي تشهده المدينة، والذي يلمسه في كل زيارة، وأكد أن معظم نجوم الرياضة العالميين يتوقون لزيارة دبي والاستمتاع بأجوائها الرائعة ومنشآتها السياحية والرياضية ذات المستوى العالمي.
وأشاد النجوم بالتطور الذي تشهده الإمارات في جميع المجالات، ومن بينها الرياضي وبالدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي لنشر ممارسة الرياضة، واستقطاب وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة التي تستقطب مشاركة ومتابعة فئات كبيرة من المجتمع في دولة الإمارات.
وأهدى خلفان بلهول إلى النجوم النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
واصطحب سعيد حارب النجوم في جولة بمقر المجلس وأطلعهم على دور الإدارات والأقسام في عمل المجلس، ودليل الفعاليات الرياضية، ومختبر الابتكار، وقدم شرحاً عن الدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي تطوير القطاع الرياضي، وجهوده في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية المتنوعة التي ينظمها ويرف عليها المجلس، ووضع الخطط واستراتيجيات العمل لسنوات قادمة، بما يدعم نشر ممارسة الرياضة بجميع أنواعها.
واستمتع النجوم الثلاثة بممارسة الرياضة في المنشآت الرياضية المتنوعة بدبي المصممة، وفق أعلى المعايير الدولية والتي تفضلها المنتخبات والفرق الدولية لإقامة معسكراتها التدريبية فيها، نظراً للإمكانيات المتطورة المتوفرة فيها والبيئة المحيطة بها المناسبة للتدريب على الرياضات كافة.

الإمارات
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مجلس دبي الرياضي
أسينسيو
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
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