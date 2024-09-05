موسم سباقات الهجن ينطلق في المرموم



دبي (الاتحاد)



تنطلق صباح الجمعة، فعاليات لموسم الجديد لسباقات الهجن، في ميدان المرموم، التابع لنادي دبي لسباقات الهجن، ويتوقع أن يشهد الموسم منافسات قوية بين نخبة الهجن من مختلف إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي هذا الحدث الرياضي التراثي وسط اهتمام من محبي وعشاق سباقات الهجن.

ومن جانبه، أعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد، مؤكداً جاهزية كافة المرافق والخدمات لاستقبال المشاركين والجماهير.

وقال علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن: أكملنا كافة التحضيرات اللازمة لضمان نجاح الموسم الجديد، حيث تم تجهيز ميدان المرموم وجميع الميادين التابعة لنادي دبي لسباقات الهجن «الهباب، الطي، دستور وسيف العرب» بأحدث التقنيات مع توفير كافة وسائل الراحة للمشاركين والزوار من المقيمين والسياح الأجانب.

وأضاف: ركزنا اهتمامنا على عملية تطوير البنية التحتية للنادي، وإجراء الكثير من الإصلاحات، مع استحداث الكثير من المرافق التي تساعد على تهيئة المكان لتقديم تجربة متميزة للمشاركين والجمهور على حد سواء، كما قمنا بتحديث جميع الأنظمة الذكية التي ظللنا نعتمد عليها طيلة السنوات الماضية، وذلك لضمان سير السباقات بكفاءة عالية وعدالة تامة.

ووعد المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن جميع عشاق ومحبي هذه الرياضة التراثية بتقديم موسم استثنائي في كل النواحي.

ويستمر موسم سباقات الهجن في المرموم والميادين الفرعية الأخرى التابعة لنادي دبي لسباقات الهجن حتى نهاية مارس 2025، متضمناً العديد من الأشواط والمنافسات للفئات العمرية المختلفة مع جوائز قيمة للفائزين.