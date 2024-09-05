سباق الموسيقى..اركض 5 كلم في ميدان وسط أجوء البهجة والمتعة



دبي (الاتحاد)



تستضيف دبي واحدة من أشهر الفعاليات المتميزة على مستوى العالم وهي فعالية «سباق الموسيقى» التي تجمع بين الموسيقى والترفيه واللياقة البدنية في مضمار ميدان الشهير 16 نوفمبر، ضمن فعاليات دبي ترياثلون تي 100 – الذي يمثل المرحلة السابعة من جولة ترياثلون تي100 العالمية، ويعد هذا الحدث الذي يُقام لأول مرة في دبي بمثابة فرصة ذهبية لعشاق المغامرة من مختلف الفئات العمرية والقدرات الجسدية للاستمتاع بيوم حافل بالحيوية والمرح.

منذ انطلاقه، استقطب سباق الموسيقى أعداداً متزايدة من عشاق اللياقة والموسيقى من مختلف أنحاء العالم وأصبح بمثابة ظاهرة عالمية وليس مجرد سباق تقليدي. ينطوي هذا السباق على مفهوم فريد نوع ما، إذ يتضمن الجري لمسار طوله 5 كيلومترات تحيط به مكبرات صوت تنطلق منها أنغام أغان مختارة بعناية لتخلق أجواء حيوية من بداية السباق وحتى نهايته. ويُتوج المشاركون يومهم بتجربة مفعمة بالحيوية والتسلية مع مهرجان موسيقي بقيادة نخبة من المنسقين الموسيقيين المحليين.

وتعد هذه المرة الأولى التي يُقام فيها سباق الموسيقى في الشرق الأوسط، في أعقاب نجاح نسخه العالمية التي أقيمت في كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتايلاند والفلبين. ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية في دبي أكثر من 10 آلاف مشارك من العدائين المحترفين وهواة المشي والأمهات والآباء مع أطفالهم الصغار – إذ يرغب الجميع بالمشاركة في هذه التجربة الفريدة.

يقام سباق الموسيقى ضمن نهاية الأسبوع التي تشهد فعاليات ترياثلون دبي تي 100 ليضيف خيارات تناسب الجميع، حيث يتنافس الرياضيون المحترفون في الترياثلون على جوائز مجموعها 250 ألف دولار، بحضور نخبة من الأبطال الأولمبيين وأبطال العالم الذين يتوقع مشاركتهم. ويأتي سباق الموسيقى ليوفر خياراً إضافياً لمن يبحث عن جرعة زائدة من المرح والبهجة والاستمتاع بالموسيقى بعيداً عن أجواء المنافسة.

يتضمن ترياثلون دبي تي100 منافسات للرياضيين الراغبين بتسجيل أفضل الأرقام الشخصية في كل من سباق 100 كيلومتر (2 كيلومتر سباحة في المياه المفتوحة، 80 كيلومتر بالدراجة الهوائية، و18 كيلومتر جري حتى خط النهاية)، إلى جانب أولئك الذين يتطلعون لتجربة الترياثلون للمرة الأولى ويتاح لهم خيار التسجيل في النسخة الأقصر (السباحة مسافة 750 متراً، ركوب الدراجة الهوائية لمسافة 20 كيلومتراً والجري لمسافة 5 كيلومترات). وتُختتم الفعالية الشيقة بإقامة قرية الفعاليات ومنطقة المهرجانات التي تضم شاحنات الطعام والفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية لتكون وجهة مثالية للعائلات والأصدقاء وكل من يرغب بعيش أجواء احتفالية فريدة من نوعها.

تجدر الإشارة إلى أن كلاً من ترياثلون دبي تي100 وسباق الموسيقى يمثلان جزءاً من تحدي دبي للياقة 2024، وهو عبارة عن مبادرة تمتد لشهر كامل وتهدف إلى ترسيخ العادات الصحية لتصبح بمثابة أسلوب حياة يستمر على المدى الطويل. ويُشجع التحدي على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدى 30 يوماً تمهيداً للالتزام الدائم بالعادات الصحية. وقد أصبح تحدي دبي للياقة جزءاً أساسياً من ثقافة اللياقة والصحة في دبي، وبوابة نحو مستقبل مفعم بالحيوية والنشاط، إذ يُلهم آلاف الأشخاص لممارسة النشاط البدني وتحسين صحتهم والتواصل مع الآخرين من خلال أهداف اللياقة المشتركة.