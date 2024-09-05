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الرياضة

إصابة خطيرة تُصيب البرازيل بـ «نكسة»!

إصابة خطيرة تُصيب البرازيل بـ «نكسة»!
5 سبتمبر 2024 14:11

 
كوريتيبا (أ ف ب)

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تعرّض مهاجم المنتخب البرازيلي، ونجم فلامنجو بيدرو لإصابة خطيرة في ركبته اليسرى، خلال تدريبات «السيليساو»، حسب ما أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.
وأفاد الاتحاد البرازيلي في بيان «بعد الفحص السريري والتصوير بالرنين المغناطيسي، تُؤُكِّد من إصابة اللاعب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي».
ويؤدي هذا النوع من الإصابات عادة إلى غياب لمدة تزيد على ستة أشهر، علماً أنّ بيدرو سبق أن تعرّض لإصابة مماثلة، لكن في ركبته اليمنى في عام 2018 في أثناء مشاركته مع فلوميننسي.
وتعرّض بيدرو «27 عاماً» للإصابة في أثناء تدريبات منتخب البرازيل في كوريتيبا «جنوب»، قبل مواجهة الإكوادور الجمعة وباراجواي الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
وكان المهاجم الذي سجل 30 هدفاً لفلامنجو في 43 مباراة هذا الموسم، إحدى ركائز المدرب دوريفال جونيور الكبيرة، لتغيير وجه المنتخب البرازيلي بطل العالم خمس مرات، والذي يقبع في المركز السادس آخر المقاعد المؤهلة بشكل مباشر إلى النهائيات.
ولم يفز المنتخب البرازيلي في مبارياته الأربع الأخيرة في التصفيات، ومنها ثلاث هزائم متتالية.

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تصفيات كأس العالم
فلامنجو
الإكوادور
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