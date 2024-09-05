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الرياضة

الوحدة يحتفي ببطل كأس مصر

الوحدة يحتفي ببطل كأس مصر
5 سبتمبر 2024 16:32

 

مصطفى الديب (أبوظبي)

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احتفى الوحدة بفريق بيراميدز الفائز بكأس مصر لكرة القدم، وذلك في إطار العلاقة الجيدة بين الناديين الكبيرين، حيث تجمعهما اتفاقية توأمة، سبق الإعلان عنها العام الماضي.
جاء الاحتفال بالكأس التي حضرت إلى أبوظبي، بقاعة المؤتمرات بنادي الوحدة، بحضور ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وهاني سعيد، المدير الرياضي بالنادي، ومحمد رضا بوبو نجم الفريق.
وعبر ممدوح عيد عن سعادته البالغة، بالوجود في العاصمة أبوظبي، ونادي الوحدة، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، على حفاوة الاستقبال داخل النادي، والحب الكبير الذي يجمع الناديين.
وقال: البطولة الأولى للنادي لها «مذاق خاص»، وتؤكد أن بيراميدز يسير في الطريق الصحيح، يكفي أن كأس مصر انطلقت عام 1922 أي قبل أكثر من مائة عام، ولم يفز بها إلا 12 نادياً، ودخل بيراميدز القائمة، ليكون النادي رقم 13 فقط، على مدار 102 عام.
وأضاف: البطولة عامل دفع قوي، لمزيد من البطولات التي تدخل النادي مستقبلاً، مشدداً على أن بيراميدز اعتاد منذ ظهوره أنه ينافس على مختلف الألقاب، وهذا ما نؤكده الآن، بالسعي للمنافسة في مختلف المسابقات، سواء المحلية، أو القارية في دوري أبطال أفريقيا البطولة الأكبر في «القارة السمراء».
من جهته، أعرب هاني سعيد عن تقديره للحفاوة بوفد النادي في العاصمة أبوظبي، مشدداً على أن الجميع داخل النادي يبذل قصارى جهده، من أجل بلوغ الأهداف، والمنافسة على مختلف الألقاب.
وتمنى هاني سعيد أن تشهد الفترة المقبلة تعديلاً في شكل المسابقات المصرية، وأن تكون هناك مواعيد بداية ونهاية الدوري، ما يسمح للفرق المشاركة بالحصول على الراحة الكافية، والاستعداد الجيد.
وأشار بوبو إلى أن حصد أول لقب له في مسيرته مع الفريق، يؤكد أن النادي عازم على المزيد، مؤكداً أن جميع اللاعبين يقاتلون من أجل شعار بيراميدز، ورفع اسمه ورايته في مختلف البطولات.

الإمارات
أبوظبي
نادي الوحدة
بيراميدز
كأس مصر
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