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الرياضة

«شراع الإمارات» يشارك في كأس آسيا

«شراع الإمارات» يشارك في كأس آسيا
5 سبتمبر 2024 16:34

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك منتخب الشراع الحديث في كأس آسيا فئات «الكا 4 و6 و7»، التي انطلقت في جرز بينجو التايوانية، وتستمر إلى الأحد المقبل، بمشاركة اليابان والصين وتايوان وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، بالإضافة منتخبنا الذي يعد الوحيد من غرب آسيا.
وأوفد اتحاد الشراع والتجديف الحديث «الثنائي» محمد خالد العويس ومروة الحمادي للمشاركة في الحدث المرتقب، بعد النتائج الطيبة مع المنتخب في مشاركاته المتعددة، ومن بينها البطولات الدولية في باكستان والمغرب وأوروبا، أو مع الأندية التي شاركت في سلسلة جولات الإمارات للشراع الحديث، ويرافق المنتخب زهير لباط المدير الفني.
وتأتي مشاركة المنتخب في إطار خطط اتحاد الشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وجهود مجلس الإدارة، الرامية لإعداد لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وصقل مهاراتهم، استعداداً للاستحقاقات الكبيرة المقبلة والمرتقبة، ومن بينها البطولات العالمية والدولية والإقليمية، في الطريق نحو حلم المشاركة الثالثة للشراع الحديث في دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».
وثمن محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، الدعم الكبير والمتواصل للمنتخبات الوطنية، من الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس الاتحاد، ومتابعته المستمرة لمشاركات المنتخبات الوطنية، وكذلك جهود أعضاء مجلس الإدارة.
وأشاد العبيدلي بدعم ومتابعة الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، الأمر الذي سهل من مهمة الاتحاد في توفير فرص جيدة لاكتساب الخبرات والاحتكاك واستمرار إعداد الفرق والمنتخبات، خلال فترة الصيف واستدامة التدريب على مدار العام، موجهاً الشكر إلى الأندية والفرق أكاديميات على تعاونها مع الاتحاد، في تنفيذ البرامج الرياضية المتنوعة والمتخصصة للفرق والمنتخبات.

الإمارات
الشراع الحديث
كأس آسيا
تايوان
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