4 محاور في المنتدى العالمي للتنقُّل ومدن الدراجات الهوائية

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، المحاور الرئيسية لـ «المنتدى العالمي للتنقُّل ومدن الدراجات الهوائية 2024» الذي يقام في الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر، في أبوظبي، ولأول مرة في دولة الإمارات وقارة آسيا، وتتضمن الدورة السادسة للمنتدى 4 محاور رئيسية هي: تأثير الدراجين كأبطال للتغيير، مدن ركوب الدراجات الهوائية حول العالم، ركوب الدراجات الهوائية نحو مستقبل مستدام، واستراتيجيات نمو السياحة الرياضية.

ويُعقد «المنتدى العالمي للتنقُّل ومدن الدراجات الهوائية» الحدث الذي يقام كل عام لدعم التنقُّل المستدام وتعزيز مساهمة ركوب الدراجات في أعمال التنمية المستدامة العالمية، حيث يجمع مجتمع النقل وركوب الدراجات وممثلين عن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية والاتحادات الدولية والقارية، وممثلين عن الدولة المستضيفة، وخبراء صناعة الرياضة، ومشجعي استخدام الدراجات الهوائية وسيلةً للتنقل، وخبراء صناعة الرياضة.

ويُشارك في المنتدى نخبة من الخبراء من أصحاب الرؤى العملية حول المبادرات والاستراتيجيات والشراكات التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء العالم من قبل أصحاب المصلحة في مجال ركوب الدراجات.

وتُعدّ دورة هذا العام السادسة للمنتدى، حيث انطلق في دورته الأولى في ميلانو (إيطاليا) 2018، ثم عُقد في باريس (فرنسا) 2019، ثم في أودنسه (الدنمارك) 2021، ثم في غلاسكو، اسكتلندا، (المملكة المتحدة) 2022، ثم في بروج (بلجيكا) في عام 2023.

وفي اليوم الأول من أعمال المنتدى، تلقي صفيّة الصايغ لاعبة المنتخب الوطني للدراجات الهوائية، وأول درّاجة إماراتية محترفة، وعضو فريق الإمارات القابضة للسيدات التابع للاتحاد الدولي للدراجات، كلمة ستكون مصدر إلهام للعديد من الرياضيات الأخريات، سواء في الإمارات أو في مختلف أنحاء العالم. حيث ستشارك قصتها الشخصية، وتشرح كيف تسعى هي وفريق الإمارات القابضة إلى تشجيع المزيد من الإناث، على ممارسة رياضة ركوب الدراجات، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وتجمع صفيّة ما بين دراسة التصميم الجرافيكي في الجامعة وجدول تدريبي حافل. ففي العام 2023، أصبحت صفيّة أول راكبة دراجات عربية تشارك في طواف عالمي للسيدات تابع للاتحاد الدولي للدراجات، وفي عام 2024، أصبحت أيضاً أول إماراتية تتأهل للألعاب الأولمبية، كما شاركت في سباق الطريق في باريس 2024.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للدراجات الهوائية عن مكان استضافة فعاليات المنتدى في يومه الأول، في فندق باب القصر، الواقع على مقربة من كورنيش أبوظبي ومسار الدراجات الذي يبلغ طوله 9 كيلومترات، حيث سيسمح قربه من مكان منافسات بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية، للمشاركين بالمشي أو ركوب الدراجة للوصول إلى الحدث المرتقب خلال الفترة 17 - 21 ديسمبر القادم.

ويقام اليوم الثاني للمنتدى، والذي يتضمن العديد من ورش العمل التفاعلية وجولات الدراجات الهوائية، في مقر نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات، حيث تعد جزيرة الحديريات مكاناً مميزاً لمجموعة واسعة من مرافق ركوب الدراجات ذات المستوى العالمي (بما في ذلك ركوب الدراجات على الطرق والدراجات الجبلية وسباقات BMX وBMX Freestyle) التي تلبي احتياجات الرياضيين المحترفين والهواة من جميع المستويات.