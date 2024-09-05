نيمار «ميت من الضحك»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



انتقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، بشدة مجلس تحرير مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، بعد إعلانه عن الـ 30 لاعباً المرشحين للاختيار، من بينهم أفضل لاعب في العالم، والذي يستحق الكرة الذهبية لهذا العام 2024.

ويغيب نيمار الهداف التاريخي لمنتخب «السامبا»، عن «المستطيل الأخضر» منذ أكتوبر 2023، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وبالتالي كان غيابه منطقياً عن الترشيحات، ولكن ما أثار دهشة نيمار في القائمة التي نشرتها المجلة، إنها تجاهلت تماماً مواطنه رودريجو جوس نجم ريال مدريد، والذي قدم موسماً رائعاً مع «الميرنجي»، وأسهم بقوة في فوزه بالدوري الإسباني«الليجا»، والسوبر الإسباني، ودوري الأبطال الأوروبي، حيث سجل 17هدفاً، وصنع 8 أهداف أخرى في 51 مباراة لعبها بمختلف المسابقات التي لعبها مع «الريال».

وأبدى نيمار لاعب برشلونة، وباريس سان جيرمان السابق دهشته واستغرابه، قائلاً: كيف لا يكون هذا المستوى الرائع كافياً لإدراج اسم رودريجو ضم قائمة الـ30 لاعباً المرشحين.

كما أعرب عن استيائه عبر حسابه الخاص على إنستجرام، لعدم اختيار رودريجو، وأرفق مجموعة صور للاعب وهو يحمل الكؤوس المختلفة التي حصل عليها هذا العام مع «الريال»، وإشارة لوجه شخص «ميت من الضحك».

وبهذا «البوست» يؤكد نيمار قناعته الكاملة، بأن رودريجو يستحق أن يكون بين المرشحين، لأنه يرى أنه أفضل من نجوم آخرين كثيرين، مبدياً إحباطه الشديد لعدم اختياره.

ونشر نيمار أيضاً صورة لرودريجو مرتدياً قميص منتخب البرازيل وأرفق بها التعليق التالي: على الأقل بين أفضل 5 لاعبين في العالم يا نجم.