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الرياضة

مشاركة عالمية في «كلاسيك بينوس» لبناء الأجسام

مشاركة عالمية في «كلاسيك بينوس» لبناء الأجسام
5 سبتمبر 2024 17:03

دبي (الاتحاد)

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يشهد مهرجان لمهرجان بينوس كلاسيك لبناء الأجسام واللياقة البدنية والرياضة المصاحبة، التي تنطلق في دبي، مشاركة 800 رياضي من نخبة نجوم العالم.
وأكد أنيس بينوس، رئيس اللجنة المنظمة، أن فعاليات المهرجان يقام برعاية مجلس دبي الرياضي وإشراف اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بتنظيم نادي بينوس الرياضي في دبي وتبلغ قيمة جوائزه المالية مليون و200 ألف درهم، والتي تعد الأعلى على مستوى العالم، تنطلق عند العاشرة صباح الجمعة، بإقامة عملية وزن اللاعبين في فندق سوفيتيل وافي مول، وأن الجاهزية التامة لانطلاق المنافسات في جميع الفعاليات الرياضية ومعرض أكسبو المرافق للمنافسات، وذلك بفضل العمل بروح الفريق الواحد والجهود المشتركة ومثمناً دعم ورعاية مجلس دبي الرياضي، واتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي وفريق متكامل من الإداريين والعاملين.
وذكر رئيس اللجنة المنظمة أنه تم رصد جائزة قدرها 110 آلاف درهم للفائز بكأس بطل الأبطال و35 ألفاً لنظيره في الفيزيك و25 درهماً لكل من بطل الأبطال في كلاسيك بناء الأجسام وكلاسيك فيزيك.
وعن عدد فئات التنافس أوضح أنها 20 فئة تنافسية للرجال و6 للنساء في بناء الأجسام يرافقها منافسات اللياقة البدنية ومصارعة الذراعين والملاكمة والمواي تاي.

الإمارات
دبي
بناء الأجسام
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