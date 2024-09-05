4 أندية في «النسخة الثانية» لكأس فاطمة بنت مبارك لطائرة السيدات

أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن إقامة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات» في أبوظبي من 12 إلى 16 سبتمبر الجاري.

وتشهد البطولة التي تندرج ضمن جهود الأكاديمية المستمرة، لدعم الرياضة النسائية في الإمارات، وتعزيز المنافسة والاحترافية، في رياضة كرة الطائرة النسائية، مشاركة مجموعة من الفرق النسائية الرائدة، إذ يمثل الإمارات، فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة، بمشاركة فتيات العيون الكويتي، و6 أكتوبر المصري، والقلمون اللبناني، وتقام المباريات على مدى 5 أيام، في مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بأبوظبي، المجهز بأحدث المرافق لتوفير تجربة متميزة للاعبات والجماهير على حد سواء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد، في مقر الأكاديمية، بحضور شمسة سيف الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعوض المنصوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، وعبدالله التميمي، ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وأعربت شمسة الهنائي، عن فخر الأكاديمية باستضافة الحدث الرياضي العربي المرتقب، وقالت: «النسخة الجديدة للبطولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الرياضة النسائية في مجتمعنا، وملتزمون بتوفير المنصات التي تتيح للاعبات إبراز مهاراتهن والمساهمة في تطوير الرياضة النسائية».

وأضافت: «البطولة ليست مجرد مسابقة رياضية، بل هي فرصة لتشجيع الشابات على المشاركة في الرياضة، وبناء قاعدة جماهيرية قوية للكرة الطائرة النسائية».

من جانبها، ذكرت نورة السويدي، أن النجاح السابق للأكاديمية في تنظيم واستضافة بطولة كرة السلة النسائية الخليجية، والتي عكست التزامنا العميق، بتعزيز الرياضة النسائية محفز لنتائج مماثلة في بطولة الكرة الطائرة».

وتنطلق منافسات البطولة، من خلال الدور التمهيدي والدور نصف النهائي الذي يلعب فيه الفريق صاحب الترتيب الأول، مع الفريق صاحب المركز الرابع، بينما يلعب الفريق صاحب المركز الثاني، مع الفريق صاحب المركز الثالث، وتقام مباراتا نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، وصولاً إلى الدور النهائي الذي يحدد المركزين الأول والثاني.