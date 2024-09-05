فلسطين تعود بنقطة ثمينة من كوريا الجنوبية



سيول (أ ف ب)



عادت فلسطين بنقطة ثمينة من كوريا الجنوبية، بعد تعادلها دون أهداف مع «محاربي تايجوك» في سيول ضمن الجولة الأولى من الدور الثالث المؤهل لمونديال 2026 في كرة القدم، ضمن سعيها لبلوغ النهائيات للمرة الأولى في تاريخها.

وفي مشاركتها الأولى أيضاً في الدور الثالث، لم ترضخ فلسطين المصنفة 96 عالمياً أمام المضيف الأحمر المصنف 23.

وتخوض فلسطين مباراتها المقبلة أمام الأردن الثلاثاء في كوالالمبور التي اعتمدتها أرضاً لها.

واعتقد المنتخب الزائر أنه هز الشباك أمام 66 ألف متفرج على استاد كأس العالم، بيد أن هدف تامر صيام ألغي بداعي التسلل منتصف الشوط الأول.

في المقابل، عرفت كوريا الجنوبية أيضا مطبات كثيرة مع تعيين رابع مدرب هذه السنة، جاء هونج ميونج-بو الذي درّب المنتخب في فترة أولى عام 2014، بعد إقالة الألماني يورجن كلينسمان في فبراير، إثر الخروج من نصف نهائي كأس آسيا أمام الأردن 0-2.

وتعود آخر خسارة لزملاء نجم توتنهام الإنجليزي سون هيونج مين في التصفيات إلى يونيو 2013.

وسنحت أخطر فرصة لكوريا في الشوط الأول عن طريق الشاب لي كانج-إن، بيد أن الحارس رامي حمادة تألق أمام لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من مسافة قريبة.

وبدا التعب على لاعبي فلسطين في الشوط الثاني، فاكتفوا بالهجمات المرتدة.

أهدر لي فرصة سانحة ثم حرمه المتألق حمادة مجدداً من التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 74.

وبعد أن وجد سون القائم في الدقائق القاتلة «87»، كان عدي الدباغ قريباً من صناعة هدف فلسطيني صادم للجماهير، لكن تمريرته لوسام أبوعلي في وضع انفراد أنقذها الحارس جو هيون-وو «92».

وحافظ لاعبو المدرب التونسي مكرم دبوب على التعادل حتى صافرة النهاية من مباراة المجموعة الثانية.

وكان المنتخب الفلسطيني حقق هذه السنة أول فوز له في كأس آسيا على هونج كونج 3-0، وبلغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، حيث خسر أمام قطر التي توّجت لاحقاً 1-2.

وتدرّبت فلسطين في ماليزيا، حيث تخوض مباراتها الثانية المحتسبة على أرضها ضد الأردن الثلاثاء.

وتوزّعت المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني على ثلاث مجموعات، فيتأهل البطل والوصيف بعد عشر جولات ممتدة حتى يونيو 2025.

ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع إمكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق عالمي.