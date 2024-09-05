اليابان تكتسح الصين بـ «سباعية»



سايتاما (أ ف ب)



اكتسحت اليابان ضيفتها وغريمتها الصين 7-0 في سايتاما، في الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

وبرز كاورو ميتوما جناح برايتون الإنجليزي الذي غاب لفترة هذه السنة بسبب الإصابة، ولم يحمل ألوان بلاده منذ كأس آسيا في يناير.

وبعد أن منح لاعب ليفربول الإنجليزي واتارو إندو المضيف التقدم برأسه من دون رقابة، من ركنية في مرمى الحارس وانج دالي (12)، أعلن ميتوما عن نفسه بقوة أمام 50 ألف متفرج، مسجلاً برأسه الهدف الثاني في الوقت البدل عن ضائع في الشوط الأول، بتمريرة من ريتسو دوان «45+2».

أضاف تاكومي مينامينيو جناح موناكو الفرنسي الذي احترف أيضاً في الدوري الإنجليزي، هدفين في الشوط الثاني متلاعباً بالدفاع «52 و58»، ليقضي منطقياً على آمال الصين التي شاركت مرة يتيمة بتاريخها بكأس العالم في 2002.

أضاف جونيا إيتو لاعب رينس الفرنسي العائد أيضاً للمرة الأولى منذ كأس آسيا التي ودعتها اليابان من ربع النهائي أمام إيران 1-2، الخامس «77».

وأنهى الثنائي دايزن مايدا لاعب سلتيك الأسكتلندي برأسه «87»، وتاكيفوسا كوبو جناح ريال سوسيداد الإسباني مهرجان تشكيلة المدرب هاجيمي مورياسو «95».

وتشارك اليابان بانتظام في كأس العالم منذ 1998، وأفضل نتائجها بلوغ دور الـ16 في نسخ 2002 على أرضها، 2010، 2018 و2022.

وتصدرت اليابان المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن البحرين التي حققت فوزاً تاريخياً على أستراليا 1-0.

وتوزعت المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني على ثلاث مجموعات، فيتأهل البطل والوصيف بعد عشر جولات ممتدة حتى يونيو 2025.

ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع إمكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق عالمي.