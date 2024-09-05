بيدري يشيد بالعمل البدني لفليك مع برشلونة



أنور إبراهيم (القاهرة)



منذ وصول الألماني هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة في مايو الماضي، تذوق اللاعبون «طعم» الأساليب الألمانية في التدريب، واعترف نجم خط الوسط الإسباني بيدري «21عاماً» بأن الفريق بات يعمل ويتدرب أكثر من أي وقت مضى.

وتحدث بيدري بالتفصيل لصحيفة موندو ديبورتيفو، عن الإعداد البدني الذي يقوم به الجهاز الفني بقيادة فليك، مشيراً إلى أن ما وصل إليه الفريق من مستوى لياقة مرتفع، يرجع في جزء منه إلى فترة الإعداد التي سبقت الموسم، وإن هذا الإعداد الجيد كان سبباً في النتائج الجيدة التي حققها الفريق خلال المباريات الأربعة الأولى للدوري الإسباني «الليجا»، وحصد العلامة الكاملة «12نقطة» تصدر بها المسابقة.

وكان بيدري أحد صناع نجاح «البارسا» في هذا البداية الرائعة للفريق، حيث لعب أساسياً في آخر ثلاث مباريات، ولمس بنفسه إلى أي مدى تطور الأداء البدني للفريق، وخاصة في الدقائق الأخيرة من المباريات.

وقال بيدري: لم يحدث أن وقع الفريق بدنياً بعد 70 أو 80 دقيقة، بل حافظ على مستواه البدني حتى النهاية.

ولم يكن بيدري حقق موسماً جيداً في 2022-2023، تحت قيادة تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق، نظراً لإصاباته المتكررة، ولكن هذا الموسم اختلف الوضع تماماً في ظل «تكثيف» العمل البدني.

وقال: أصبحنا نتدرب أكثر كثيراً عن ذي قبل، وهذا أفادنا كثيراً وجعلنا في هذه الصورة الطيبة التي يعترف بها الجميع.

ورغم إن بيدري لم يحضر فترة إعداد ما قبل الموسم الجديد، بسبب مشاركته منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2024»، التي فاز منتخب «لاروخا» بكأسها، إلا إنه علم من زملائه الذين حضروا من البداية إنهم كانوا يقومون بعمل كبير على مستوى اللياقة البدنية.

وأضاف: عندما أنهينا مهمتنا مع المنتخب وانضممنا إلى الفريق، لمسنا بأنفسنا هذا التطور واستفدنا منه، إذ أعطانا دفعة قوية في مباريات الدوري.

وتساءلت الصحيفة في الختام: إلى متى يمكن لهذا التطور البدني أن يستمر مع «البارسا»، وإلى أين يحمل الفريق هذا الموسم؟