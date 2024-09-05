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الرياضة

تير شتيجن سعيد بـ«بلسم الروح»!

تير شتيجن سعيد بـ«بلسم الروح»!
5 سبتمبر 2024 20:29


برلين (أ ف ب)

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تسنح للحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيجن فرصة أن يكون الخيار رقم 1 لحماية عرين «دي مانشافت» خلفاً للمعتزل مانويل نوير، بعد انتظار دام 12 عاماً، في ما وصفه قائد برشلونة الإسباني بـ«بلسم الروح».
وسيدخل تير شتيجن الذي استُدعي للمرة الأولى إلى تشكيلة منتخب بلاده في 2012، إلى الملعب في مواجهة المجر في دوسلدورف السبت.
وقال المدرب يوليان ناجلسمان خلال إعلانه عن تولي يوزوا كيميش قيادة ألمانيا، خلفاً للمعتزل دوليا إيلكاي جوندوجان «تير شتيجن هو الرقم واحد الجديد».
وحقق اللاعب البالغ 32 عاماً مسيرة ناجحة على صعيد الأندية بتتويجه بدوري أبطال أوروبا في 2015، إضافة إلى خمسة ألقاب في «لا ليجا» ومثلها في كأس الملك مع برشلونة.
وخاض تير شتيجن المُنتقل إلى كاتالونيا قادماً من فريق طفولته بوروسيا مونشنجلادباخ في 2014، 40 مباراة دولية مع ألمانيا، لكنه لم يتمكن من انتزاع المركز الأساسي من نوير.
ومع اعتزال الأخير، والذي يُعتبر على نطاق واسع من بين أفضل حراس المرمى عبر التاريخ، اللعب دولياً في أغسطس، قال تير شتيجن إن معرفته بأنه الحارس الأساسي لألمانيا كان «شعوراً مختلفاً».
وأضاف في حديث للصحافيين في معسكر «دي مانشافت» في قرية هرتسوجناوراخ البافارية «أنا سعيد لأن الانتظار قد انتهى»، مشيراً إلى أن الثناء الذي تلقاه منذ اختياره حارساً أول كان «بلمساً للروح».
وأكمل «أتطلع إلى هذه المهمة الجديدة وما ينتظرني، أريد أن أكون ناجحاً».
وكشف أنه تعامل مع خيبات الأمل «بشكل احترافي»، على الرغم من شعوره بالـ«إحباط»، لكنه تابع «كانت هناك دائماً لحظات تقول فيها واو، هذه ضربة أخرى».
وتحلّ ألمانيا بعد مواجهة المجر ضيفة على هولندا في أمستردام الثلاثاء المقبل.

ألمانيا
برشلونة
تير شتيجن
مانويل نوير
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