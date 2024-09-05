الجمعة 6 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوزبكستان تجتاز كوريا الشمالية بهدف

أوزبكستان تجتاز كوريا الشمالية بهدف
5 سبتمبر 2024 20:46

طشقند (د ب أ)

أخبار ذات صلة
العراق يكشف تطورات الحالة الصحية لأيمن حسين
ديبالا: قميص ميسي «مؤقت»!


بدأ منتخب أوزبكستان مشواره بالمجموعة الأولى في الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك على أكمل وجه.
وفاز المنتخب الأوزبكي 1-صفر على ضيفه منتخب كوريا الشمالية، في الجولة الأولى بالمجموعة.
ويدين منتخب أوزبكستان بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه جلال الدين ماشاريبوف، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 20.
وبذلك، حصد منتخب أوزبكستان، الذي يحلم بالتأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، فيما ظل منتخب كوريا الشمالية، الذي بلغ المونديال عامي 1966 و2010، بلا رصيد من النقاط.

تصفيات كأس العالم
أوزبكستان
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
هالة بدري تستقبل كاروي باناش
التعليم والمعرفة
سفير المجر يزور «دبي للثقافة» لمناقشة سبل التعاون
اليوم 19:40
العوائل تغادر المدرسة بعد زيارة المبنى المحترق
الأخبار العالمية
فقدان عشرات التلاميذ جراء حريق مدرسة في كينيا
اليوم 19:29
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
اليوم 19:13
العراق يكشف تطورات الحالة الصحية لأيمن حسين
الرياضة
العراق يكشف تطورات الحالة الصحية لأيمن حسين
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©