أوزبكستان تجتاز كوريا الشمالية بهدف

طشقند (د ب أ)



بدأ منتخب أوزبكستان مشواره بالمجموعة الأولى في الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك على أكمل وجه.

وفاز المنتخب الأوزبكي 1-صفر على ضيفه منتخب كوريا الشمالية، في الجولة الأولى بالمجموعة.

ويدين منتخب أوزبكستان بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه جلال الدين ماشاريبوف، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 20.

وبذلك، حصد منتخب أوزبكستان، الذي يحلم بالتأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، فيما ظل منتخب كوريا الشمالية، الذي بلغ المونديال عامي 1966 و2010، بلا رصيد من النقاط.