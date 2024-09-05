«الدراجات» يشارك في 3 بطولات



دبي (وام)



يشارك المنتخب الوطني للدراجات في طواف صلالة «المعتمد دولياً»، والذي يقام من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري، على 4 مراحل، لمسافة 504 كم بين الطرق الجبلية.

وبحسب بيان اتحاد الدراجات، ستغادر البعثة الجمعة إلى سلطنة عُمان بقائمة تضم 6 دراجين، وهم أحمد يوسف المنصوري، ومحمد المطيوعي، وعبد الله الحمادي، وسعيد حبش، وسعيد حسن صفر، ومحمد حميد محراب الصباغ.

وأكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات أن طواف صلالة هو أول السباقات التي يشارك فيها المنتخب خلال سبتمبر الذي يشهد أيضاً المشاركة في طواف الصين من 18 إلى 23 للشهر نفسه، وكذلك في بطولة العالم للطريق بسويسرا من 20 إلى 30 سبتمبر، إذ سيتم توزيع دراجي المنتخب على مختلف المشاركات.