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الرياضة

تشيلسي يستبعد بالمر من القائمة الأوروبية

تشيلسي يستبعد بالمر من القائمة الأوروبية
5 سبتمبر 2024 20:52


لندن (أ ف ب) 

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لم يُدرِج تشيلسي مهاجمه الهدّاف كول بالمر ضمن قائمة اللاعبين المؤهلين للمشاركة في المرحلة الأولى من النسخة الجديدة لكونفرنس ليج لكرة القدم، في محاولة لإدارة دقائق لعب النجم الإنجليزي خلال موسم قد يمتد حتى منتصف يوليو.
واستُبعد الثنائي البلجيكي روميو لافيا والفرنسي ويسلي فوفانا بسبب «إدارة الجهد البدني» وفقاً لتقارير، إذ يشارك الفريق الإنجليزي في النسخة الموسعة من مونديال الأندية في الولايات المتحدة التي تُلعب من 15 يونيو إلى 13 يوليو.
سجّل بالمر (22 عاماً) في نهائي كأس أوروبا بين إنجلترا وإسبانيا الذي انتهى بفوز الأخير 2-1، قبل 33 يوماً من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يُدرج اسم بالمر في قائمة «الأسود الثلاثة» للمشاركة في أول مرحلتين من دوري الأمم الأوروبية أمام أيرلندا وفنلندا هذا الأسبوع.
وقال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) إن الهيئات الحاكمة في كرة القدم «تفشل في الوفاء بواجب الرعاية» تجاه اللاعبين من خلال حرمانهم من فترة راحة كافية، حيث تستمر العديد من البطولات في التوسع.
يقترح الاتحاد إدخال حد أدنى مضمون لفترة الراحة، وحتى تقديم حد أقصى لعدد المباريات التي يمكن أن يلعبها اللاعبون.
لعب بالمر 57 مباراة مع النادي والمنتخب الموسم الماضي.
وأشار رئيس لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا إلى الأداء المذهل للنروجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول اللذين استراحا خلال الصيف من المشاركات الدولية، وهو دليل على فائدة فترات الراحة للاعبين.
ويلعب تشيلسي في المرحلة الأولى من كونفرنس ليج مع جنت البلجيكي، باناثياكوس اليوناني، أف سي نواه الأرميني، هايندهايم الألماني، أستانا الكازاخستاني وشامروك روفرز الإيرلندي.
ويُمكن أن يعود بالمر إلى قائمة «البلوز» لاحقاً في المراحل الإقصائية في حال التأهل.

 

 

 

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