انتهاء موسم فان آرت



بروكسل (أ ف ب)



أنهى الدرّاج البلجيكي فاوت فان آرت موسمه لعلاج إصابة خطيرة في الركبة اليمنى تعرّض لها بعد سقوط قوي أجبره على الانسحاب من طواف إسبانيا للدرّاجات الهوائية «لا فويلتا»، وفقاً لما أعلنه فريقه فيسما-ليس البلجيكي الخميس.

وقال الفريق «يحتاج إلى وقت للتعافي»، مؤكداً أن الدرّاج الفائز بثلاث مراحل في «لا فويلتا» ومتصدر الترتيب العام في فئتي النقاط والتسلّق عند سقوطه لا يعاني من كسر.

ومرّ الدراج المولود في أنتويرب، والذي كان في حالة جيدة على الطرقات الإسبانية بعد فوزه بالميدالية البرونزية في سباق ضد الساعة في أولمبياد باريس في نهاية يوليو، بعام عصيب تخلله ما لا يقل عن 10 سقطات.

وكانت أسوأ تلك السقطات في نهاية مارس في طواف اليوم الواحد «دفارز دور فلاندرز» حين تعرّض لكسور في الترقوة والقفص الصدري والعديد من الأضلاع، إضافة إلى كدمات في الرئة، ما أجبره على التخلي عن هدفيه الرئيسيين في الربيع، طواف فلاندرز وباريس-روبيه.

وقرار فان آرت بإنهاء موسمه الآن يعني أنه سيغيب عن بطولة أوروبا في ليمبورج في بلجيكا في 15 سبتمبر، وعن بطولة العالم في زيوريخ في 29 سبتمبر.