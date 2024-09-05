الجمعة 6 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

انتهاء موسم فان آرت

انتهاء موسم فان آرت
5 سبتمبر 2024 20:58

 
بروكسل (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
إسبانيا تخالف تقاليد «أبطال اليورو» التاريخية!
إسبانيا تصطدم بـ «حارس»!


أنهى الدرّاج البلجيكي فاوت فان آرت موسمه لعلاج إصابة خطيرة في الركبة اليمنى تعرّض لها بعد سقوط قوي أجبره على الانسحاب من طواف إسبانيا للدرّاجات الهوائية «لا فويلتا»، وفقاً لما أعلنه فريقه فيسما-ليس البلجيكي الخميس.
وقال الفريق «يحتاج إلى وقت للتعافي»، مؤكداً أن الدرّاج الفائز بثلاث مراحل في «لا فويلتا» ومتصدر الترتيب العام في فئتي النقاط والتسلّق عند سقوطه لا يعاني من كسر.
ومرّ الدراج المولود في أنتويرب، والذي كان في حالة جيدة على الطرقات الإسبانية بعد فوزه بالميدالية البرونزية في سباق ضد الساعة في أولمبياد باريس في نهاية يوليو، بعام عصيب تخلله ما لا يقل عن 10 سقطات.
وكانت أسوأ تلك السقطات في نهاية مارس في طواف اليوم الواحد «دفارز دور فلاندرز» حين تعرّض لكسور في الترقوة والقفص الصدري والعديد من الأضلاع، إضافة إلى كدمات في الرئة، ما أجبره على التخلي عن هدفيه الرئيسيين في الربيع، طواف فلاندرز وباريس-روبيه.
وقرار فان آرت بإنهاء موسمه الآن يعني أنه سيغيب عن بطولة أوروبا في ليمبورج في بلجيكا في 15 سبتمبر، وعن بطولة العالم في زيوريخ في 29 سبتمبر.

بلجيكا
الدراجات الهوائية
إسبانيا
الدراجات
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
هالة بدري تستقبل كاروي باناش
التعليم والمعرفة
سفير المجر يزور «دبي للثقافة» لمناقشة سبل التعاون
اليوم 19:40
العوائل تغادر المدرسة بعد زيارة المبنى المحترق
الأخبار العالمية
فقدان عشرات التلاميذ جراء حريق مدرسة في كينيا
اليوم 19:29
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين
اليوم 19:13
العراق يكشف تطورات الحالة الصحية لأيمن حسين
الرياضة
العراق يكشف تطورات الحالة الصحية لأيمن حسين
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©