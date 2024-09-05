«الأبيض» يعزف «لحن الثلاثية» في «الشباك القطرية»

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق منتخبنا الوطني فوزاً ثميناً ورائعاً أمام شقيقه القطري على ملعبه 3-1، ليحصد أول 3 نقاط، في مشوار «المرحلة الثالثة» لتصفيات آسيا المؤهلة إلى «مونديال 2026»، والتي جمعت بينهما، على استاد أحمد بن علي في الدوحة.

وسجل أهداف منتخبنا، حارب عبد الله في الدقيقة 68، وخالد الظنحاني في الدقيقة 80، و«البديل» علي صالح في الدقيقة 94، بينما أحرز إبراهيم الحسن هدف قطر في الدقيقة 38.

بهذه النتيجة يتربع «الأبيض» على قمة المجموعة الأولى، وله ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن إيران التي تغلبت على قيرغيزستان بهدف، وأوزبكستان على كوريا الشمالية بهدف أيضاً.

وبدأ «الأبيض» المباراة، بتشكيل ضم خالد عيسى في حراسة المرمى، وكوامي وخليفة الحمادي «قلبي دفاع»، وعبد الله إدريس على الجانب الأيسر، وخالد الظنحاني من الطرف الأيمن، وفي وسط الملعب، يحيى نادر، وعبد الله حمد، ولعب طحنون الزعابي جناحاً أيمن، وحارب عبد الله جناحاً أيسر ويحيى الغساني مهاجماً متأخراً، خلف كايو كانيدو رأس الحربة.

ووضح في البداية، أن منتخبنا يلعب بطريقة متوازنة، وحاول «الأبيض» الضغط هجومياً عن طريق يحيى الغساني وحارب عبد الله ولكن دون ترجمة حقيقية على مرمى «العنابي»، وفي الدقيقة 11 تقدم كوامي الذي استغل عرضية الغساني، وحولها إلى مرمى قطر، أنقذها الدفاع.

ورد منتخب قطر بهجمة سريعة، أرسلها بوضياف، انفرد بسببها المعز علي الذي كاد أن يسدد في الشباك، لولا تدخل خليفة الحمادي الذي أبعدها في الوقت المناسب إلى ركنية في الدقيقة 14.

وقاد أكرم عفيف هجمة في الدقيقة 28، انتهت لعرضية إلى جاسم جابر داخل منطقة الست ياردات حولها رأسية في العارضة،

وتراجع المنتخب بعد مرور نصف ساعة، لتميل الكفة لمصلحة منتخب قطر الذي ضغط عن طريق أكرم عفيف والمعز علي وإسماعيل محمد، حتى تمكن إبراهيم الحسن من التسجيل في الدقيقة 38، وحاول «الأبيض» العودة في النتيجة، إلا أن الشوط الأول انتهى بتقدم «العنابي» بهدف.

وفي الشوط الثاني حاول منتخبنا التخلي عن الحذر الدفاعي، وانطلق حارب عبد الله، وطحنون الزعابي، ويحيى الغساني، لتشكيل مساندة هجومية مع كايو، بحثاً عن معادلة النتيجة، ونجح «الأبيض» في تشكيل الخطورة على مرمى معتز برشم حارس «العنابي»، وشهدت الدقيقة 50 مراوغة حارب عبد الله لدفاع قطر، وسدد بعيداً عن المرمى، وحاول عبد الله حمد استغلال كرة مرتدة من الدفاع القطري، وسدد قوية مرت فوق العارضة، وكرر طحنون الزعابي التسديد في الدقيقة 63 ولكنها ارتطمت بالقائم الأيسر.

وحاول منتخب قطر التقدم إلى الأمام، واللعب على «مصيدة التسلل» لمنع هجمات منتخبنا، قبل أن يتلقى حارب عبد الله تمريرة من يحيى نادر، توغل بها إلى داخل المنطقة، وراوغ الدفاع، قبل أن يسدد صاروخية بقدمه اليسرى تسكن شباك «العنابي» في الدقيقة 68.

ونجح حارب عبد الله، في تحويل كرة من وسط الملعب، إلى خالد الظنحاني الذي توغل إلى داخل المنطقة، وسدد بقوة في الزاوية اليسرى لمنتخب قطر، معلناً تقدم «الأبيض» بالهدف الثاني في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 94، توغل «البديل» علي صالح إلى داخل المنطقة، من هجمة مرتدة، انتهت بتسديدة صاروخية سكنت شباك قطر، لينهي منتخبنا المباراة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026» بـ «العلامة الكاملة»، وصدارة عن جدارة للمجموعة الأولى.