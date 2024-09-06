إسبانيا تصطدم بـ «حارس»!

بلغراد (أ ف ب)



في ظهوره الأول، بعد تتويجه بطلاً لكأس أوروبا 2024، سقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الصربي، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة في المستوى الأول، التي تصدرها منتخب الدنمارك بفوزه على ضيفه السويسري المنقوص 2-0، ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

اعتمد مدرب أبطال أوروبا على الأسماء عينها تقريباً التي دخل بها نهائي كأس أوروبا أمام إنجلترا، باستثناء ثلاثة تعديلات تمثّلت بإقحام حارس المرمى دافيد رايا، لاعب الوسط مارتن سوبيمندي، والمهاجم أيوسي بيريس في التشكيلة الأساسية.

استحوذ الإسبان في بداية المباراة، لكن لم يستطيعوا إيجاد المنافذ المؤدية إلى مرمى الصرب، بفعل تنظيم دفاعي متميز لأصحاب الأرض.

وكان سوبيمندي صاحب التسديدة الأولى على المرمى بين لاعبي الفريقين، لكن حارس مرمى المضيف بريدراج رايكوفيتش لم يجد صعوبة في التعامل معها (24).

بعد تسديدة لاعب وسط ريال سوسيداد، تتالت الفرص الإسبانية، وسدد نيكو وليامز (29) ثم فابيان رويس (31) وأخطآ المرمى، قبل أن يتصدى رايكوفيتش ببراعة لتسديدة بيريس من داخل منطقة الجزاء (33).

وسنحت لمهاجم ميلان الإيطالي لوكا يوفيتش أكثر فرص الشوط الأول خطورة، بانفراده وتسديده إلى جانب القائم الأيمن لمرمى رايا، إثر تمريرة متقنة من أندريا جيفكوفيتش (33).

وقبل نهاية الشوط الأول بثماني دقائق، سدد رويس ثانية إلى جانب القائم (37).

وتابع الإسبان مساعيهم لافتتاح التسجيل، وسدد داني كارفاخال من مسافة قريبة كرة علت المرمى، إثر ركلة حرة نفذها لامين جمال (52).

وحرم رايكوفيتش الضيوف من العودة إلى مدريد بالنقاط الثلاث، بتصديه ببراعة بداية لتسديدة البديل أليخاندرو جريمالدو التي تابعها لامين يامال بكرة مرت بمحاذاة القائم (71)، ثم لتسديدة جمال حارماً إياه من تسجيل هدفه الدولي الرابع (75).

وفي مباراة أخرى من المجموعة عينها، حقق المنتخب الدنماركي فوزاً متأخراً على حساب ضيفه السويسري المنقوص بهدفين من دون رد، ليتبوأ صدارة المجموعة.

سجّل باتريك دورجو (82) وبيار-إميل هويبيرج (92 من ركلة جزاء) للدنمارك، علماً أن المنتخب السويسري لعب منقوصاً بسبب طرد المدافع إلفيدي (50) ولاعب الوسط جرانيت تشاكا (87).

ويحل منتخب «لا روخا» ضيفاً على سويسرا في الجولة الثانية، فيما يستقبل المنتخب الدنماركي نظيره الصربي الأحد.