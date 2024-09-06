الكويت تعود من الأردن بـ «النقطة الثمينة»

عمان (أ ف ب)



خطفت الكويت تعادلاً ثميناً في الوقت القاتل أمام ضيفتها الأردن في عمان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 في كرة القدم.

سجّل يوسف ناصر هدف التعادل للمنتخب الكويتي (92 من ركلة جزاء)، ليجنّب منتخب بلاده الخسارة، بعدما كان النجم الأردني موسى التعمري افتتح التسجيل لـ «النشامى» (14) قبل خروجه مصاباً.

وفشل منتخب الأردن بتحقيق انتصاره الرسمي الأول بقيادة مدربه الجديد المغربي جمال السلامي الذي حلّ بدلاً من مواطنه الحسين عموتا صاحب الإنجاز بقيادته إلى وصافة بطولة كأس آسيا مطلع العام الجاري.

بدأت المباراة بضغط واضح لأصحاب الأرض على مرمى الحارس سليمان عبد الغفار، تدخل الدفاع في التصدي لمحاولتي علي علوان ويزن النعيمات أمام المرمى.

وأثمر الضغط هدف التقدم عبر التعمري الذي تسلم الكرة من نور الروابدة على مشارف منطقة الجزاء، هيّأها لنفسه، وسددها قوية في الزاوية اليمنى عجز عن صدها الغفار (14).

وتواصلت محاولات المضيف بكرة «مقصية» من محمود مرضي أمسكها الحارس (16)، قبل أن يسدد نعيمات من خارج منطقة الجزاء كرة تحوّلت فوق المرمى بقليل بعد لمسها بالمدافع فهد الهاجري (35).

في المقابل، غابت الخطورة عن مرمى الحارس يزيد أبو ليلى الذي حضر في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بتصديه لرأسية عذبي صالح (45+2).

وانخفض أداء الطرفين مطلع الشوط الثاني ومالت المباراة إلى الهدوء.

ودفع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتسي مدرب الكويت بالثنائي سلمان المطيري ويوسف الشمري، بينما أجبرت الإصابة التعمري على طلب التبديل ليحل بدلاً منه يوسف أبو جلبوش (65).

ونشط الضيوف مع مرور الوقت، وسدد فيصل الحربي كرة قوية علت المرمى (67)، قبل أن يدركوا التعادل من ركلة جزاء إثر إعاقة يزن العرب للبديل الكويتي معاذ العنيزي، ترجمها ناصر بنجاح إلى يسار أبو ليلى.

بهذا التعادل حقق المنتخبان النقطة الأولى في التصفيات وحلّا في المركزين الثاني والثالث خلف العراق المتصدر بثلاث نقاط، وأمام كوريا الجنوبية وفلسطين بفارق الأهداف في المركزين الرابع والخامس توالياً بنقطة واحدة وعمان في المركز السادس من دون نقاط.

وتلعب الأردن أمام فلسطين في كوالامبور الماليزية الثلاثاء، فيما تستقبل الكويت نظيرتها العراق في اليوم عينه، ضمن الجولة الثانية.