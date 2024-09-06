السعودية تبدأ «المرحلة الحاسمة» بـ «عثرة»

الرياض (أ ف ب)



تعثّر المنتخب السعودي، واكتفى بالتعادل مع ضيفه الإندونيسي 1-1 في جدة، في منافسات الجولة الأولى ضمن المجموعة الثالثة في الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

تقدمت إندونيسيا عبر راجنار أوراتمانجوين (19)، قبل أن يُعادل مصعب الجوير (45+3)، فيما أهدر سالم الدوسري ركلة جزاء (79).

واحتل المنتخب السعودي المركز الرابع برصيد نقطة واحدة في المجموعة التي تصدرتها اليابان، بعد فوزها 7-0 على الصين، والبحرين بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط بفوزه خارج ملعبه على أستراليا 1-0.

وسيلعب الأخضر مباراته المقبلة أمام الصين الثلاثاء، فيما تستضيف إندونيسيا نظيرتها أستراليا.

تقدم أوراتمانجوين بالهدف الأول، حين استغل خطأ في التمركز بين مدافعي الأخضر، وسدد كرة ارتطمت بأحد المدافعين، وخادعت الحارس محمد العويس (19).

واعتمد المنتخب الإندونيسي بعد الهدف على الهجمات المرتدة وسط اندفاع اللاعبين السعوديين، من أجل التعويض وإحراز التعادل.

ونجح الجوير في تسجيل التعادل بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بمدافع إندونيسيا لتغيّر مسارها وتدخل المرمى (45+3).

وأحبط المدافع علي البليهي فرصة محققة لإندونيسيا، بعد أن انطلق مهاجم الخصم نحو المرمى، ليتدخل البليهي ويُبعد الكرة (64).

واستغل سعود عبد الحميد عرضية رائعة أرسلها سلطان الغنام ولعب الكرة برأسه، لترتطم بالقائم الأيسر (76).

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء، بعد عرقلة حارس إندونيسيا مارتن باس لفراس البريكان داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس صحّح الخطأ بتصديه لركلة الدوسري (79).

وأطلق محمد كنو تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وارتدت منه فسددها الغنام إلى خارج المرمى (88).

وأهدر البريكان انفراداً، بعد أن مرر له الكرة سعود عبد الحميد، سددها وتصدى لها باس ببراعة (90+3).

وتتوزع المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني على ثلاث مجموعات، يتأهل البطل والوصيف بعد عشر جولات ممتدة حتى يونيو 2025.

ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع إمكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق عالمي.